Blázen, nebo génius? Bernie Ecclestone by udělal tři šampionáty a dramaticky změnil F1

Bernie Ecclestone pro ESPN popsal svou vizi formule 1. Jeho nápad by znamenal drastické změny, ale je v jádro vlastně velmi jednoduchý. Místo současných dvou šampionátu bychom měli tři.

„Řekl bych: Budeme mít dva šampionáty. Oba jsou mistrovstvím světa. Jeden je mistrovstvím světa konstruktérů a druhý mistrovstvím světa týmů,“ píše Ecclestone. „Šampionát jezdců nebude nijak ovlivněn.“

„Mistrovství konstruktérů je určeno týmům, které staví motor a šasi. Je pro týmy jako Ferrari a Mercedes.“

„Pro šampionát týmů bych postavil auto – něco na způsob velmi sofistikovaného auta F2. Kdyby se Honda rozhodla, že nebudou ve F1, nebo kdyby se Renault rozhodl, že nebude konstruktér, udělal bych hodně pro jednoho z nich, aby se stal dodavatelem pro všechny.“

„Šlo by o motory podobné těm, které máme dnes. Ale jeden motor musí vydržet celou sezónu a jeden by byl náhradní, který může být použit pouze v případě, že původní má poruchu.“

„Takže pokud chcete založit tým, tak tady máte šanci. Dal bych vám kompletní auto a náhradní motor. A dal bych vám 30 milionů dolarů ročně. Tímto způsobem můžeme zapomenout na všechny nesmyslné rozpočtové stropy.“

Další peníze k těmto „Ecclestonovým 30 milionům“ by podle něj dodali sponzoři.

„Lidé by pak řekli: ‚Počkej, počkej! Ani s dobrým jezdcem není možné, abychom porazili konstruktéry. Jak porazíme Ferrari?‛“

„Nebojte se, budete v pořádku. Vyvážíme to tím, že uděláme pár věcí, abychom pomohli Mistrovství týmů.“

Ecclestone by úplně překopal současnou podobu závodů.

„Tak za prvé, pokud chcete, můžete natankovat. Máte jen jednu sadu pneumatik, ale pokud chcete zastavit a natankovat, můžete také vyměnit pneumatiky. Pak možná budeme muset změnit hmotnost auta. Kdybychom zjistili, že týmová auta nebyla rychlá, ujistili bychom se, že auta konstruktérů budou o něco těžší. Tímto způsobem můžete snadno najít dvě sekundy.“

„Se strategií tankování a výměnou pneumatik byste našli další, řekněme dvě sekundy na kolo. Ale jen pokud to chcete udělat. Je to na vás. A ještě jedna věc: týmy by mohly nasadit klidně jen jedno auto, pokud by chtěly.“

„Všichni chtějí dobré závodění. A to bychom dostali. Podle mého názoru by to bylo zatraceně dobré. Myšlenka spočívá v rovnováze dvou typů vozů. Týmy, které utratí 70 milionů dolarů, mohou mít šanci být v některých případech na stupních vítězů.“

Podle Ecclestona by si například Renault mohl rozmyslet, zda bude konstruktérem, ale bude ho to stát nějakých 350 milionů dolarů, a nebo bude dodavatelem motorů. Týmům by je dával zadarmo, ale měl by na autech větší prostor, ve kterém by bylo uvedeno, že motor dodal Renault.

Foto: Getty Images / Charles Coates