Bitva o tisíciny. Alex Palou na pole position pro Indy 500

V Indianapolis včera vyvrcholila kvalifikační bitva o postavení na startu pro 107. ročník Indy 500. Z první příčky do legendárního závodu odstartuje příští neděli španělský pilot stáje Chipa Ganassiho Alex Palou.

Šestadvacetiletý šampion IndyCar z roku 2021 v závěrečné části kvalifikace (tzv. „Fast Six“) svedl největší bitvu s Rinusem VeeKayem z týmu Ed Carpenter Racing. Palou zvládl zajet čtyři rychlá kola v rekordním kvalifikačním průměru 234.217 mil v hodině, díky čemuž s minimálním náskokem na VeeKaye oslavil zisk pole position. Španěl porazil nizozemského soupeře v průměrné rychlosti o 6 tisícin míle za hodinu.

„Tohle bylo zábavné, velmi zábavné,“ hlásil nadšený Ganassiho pilot do týmového rádia.

„Znamená to pro mě všechno. Dobře jsme věděli, že to bude těsné, ale tým mi připravil to nejrychlejší auto. Sledovat pak ostatní jezdce a jejich pokusy, to bylo těžší než odjet ta čtyři kola,“ svěřil se Palou webu motorsport.com.

Na Nizozemce Rinuse van Kalmthouta, který v USA závodí pod pseudonymem Rinus VeeKay, tak po velmi těsné bitvě zbylo „jen“ druhé místo na roštu. Prohrát v rychlostním průměru o 0.006 míle za hodinu znamenalo ve VeeKayově případě ztratit na Paloua během 4 kol jen zanedbatelné 4 tisíciny sekundy.

„Dal jsem do toho úplně všechno, ale prostě to bylo strašně těsné. Vážně jsem věřil, že máme šanci na pole position,“ uvedl pilot týmu Eda Carpentera.

Do 107. ročníku 500 mil Indianapolis odstartuje v neděli po GP Monaka jako tradičně 33 vozů. Do závodu se někteří piloti nedokázali kvalifikovat, mimo jiné i domácí hrdina Graham Rahal, který skončil až na 34. místě. Na startovní rošt naopak proklouzli někteří jezdci, které letos pravidelně v závodech IndyCar nevídáme. Jmenovitě se jedná třeba o Stefana Wilsona či závodnici Katherine Legge.