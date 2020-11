Bitva o poslední místo v kalendáři: Zájem mají Istanbul, Imola a bez šance není ani Vietnam

Slot v kalendáři s datem 25. dubna 2021 zůstává zatím volný. Původně se v něm mělo jet ve Vietnamu, ale objevily se informace, že místo toho F1 volí mezi Tureckem, Imolou a Portugalskem.

F1 zatím uvádí jen TBC (to be confirmed, bude potvrzeno). Podle posledních informací jednání s Vietnamem stále probíhají, takže debut na městském (nebo z větší části městském) okruhu v Hanoji nelze vyloučit.

Zájem o uspořádání závodu mají ale i náhradní destinace z letošního kalendáře. Angelo Sticchi Damiani byl znovu zvolen prezidentem italského autoklubu a má zájem o dva závody v Itálii.

„Chtěli bychom v roce 2021 uspořádat dvě velké ceny formule 1,“ řekl pro Italpress. „Kromě závodu v Monze, který již byl potvrzen, se snažíme o zařazení Imoly do kalendáře. Doufáme, že toho dosáhneme, i když je to velmi obtížné.“

Zájem mají také v Turecku. „Tento týden jsme v Istanbulu přivítali předsedu F1 Chase Careyho,“ řekl Vural Ak, generální ředitel organizace Intercity, která provozuje Istanbul Park.

„Byl překvapen pozorností a nadšením, které doprovázely závod formule 1 v Turecku. Naše jednání stále probíhají, abychom dosáhli dohody, která by vrátila závody na několik let zpět do Turecka.“

Návrh kalendáře formule 1 2021