Bitva o páté místo. Jezdci Alpine v Brazílii spolupracovali v souboji s Gaslym

AlphaTauri se zásluhou Gaslyho dotáhla na Alpine. Ve třech závodech před Brazílií získal Gasly 22 bodů. Jezdci Alpine jen 3. V Mexiku tak měly oba týmy stejný počet bodů. Na Interlagosu se nic nezměnilo. Gasly získal 6 bodů, Alonso s Oconem v součtu také 6. Slabinou AlphaTauri je Cunoda, který v posledních 8 závodech bodoval jen jednou.

Pierre Gasly se v pátek kvalifikoval jako pátý, ale ve sprintu se propadl a startoval ze sedmého místa – přímo před Oconem. Alonso musel po sprintu odstartovat z 12. místa, ale měl dostatečné tempo na to, aby skončil na bodech.

„Auto bylo v závodních podmínkách velmi rychlé,“ řekl Alonso. „Cítili jsme to už ve druhém tréninku (Alonso v něm zajel nejrychlejší čas, pozn. redakce) a ve sprintu. Nevím proč, ale z auta jsem měl lepší pocit při vysokém množství paliva a závodním tempu, takže jsme nebyli super na startu a při restartu, jsme ztratili jedno místo ve prospěch Strolla, což ohrozilo první část závodu, ale předjeli jsme Strolla a dojeli auta před námi.“

Alonso uvedl, že měl poté smůlu z virtuálním safety carem. Byl krátký a tým nemohl povolat do boxů oba jezdce současně.

„Ale ještě jednou jsme se vzpamatovali a pak jsme se snažili ubránit před Gaslym, nešlo to, ale snažili jsme se. Dojet s oběma vozy na bodech byl cíl, dosáhli jsme ho, udrželi jsme páté místo mezi konstruktéry.“

Týmová spolupráce

Alpine jako jediný tým absolvoval Velkou cenu Brazílie se strategií jedné zastávky. Ocon a Alonso se ocitli před Gaslym poté, co Francouz v 51. kole zajel podruhé k mechanikům. Stalo se tak těsně poté, co Ocon pustil rychlejšího Alonsa před sebe.

Gasly po druhé zastávce zaostával za Oconem o více než pět sekund, ale v 56. kole se přiblížil na dostřel systému DRS. V tu chvíli Ocon vysílačkou řekl: „Řekněte Fernandovi, ať trochu zpomalí, můžeme ho udržet za sebou.“

Alonso tak učinil a umožnil Oconovi, aby díky němu mohl využívat DRS. Tedy něco podobné, co žádal Pérez od týmu – aby mu pomohl Verstappen s DRS v době, kdy ho dojížděl Hamilton.

Alonso nejenže zajistil, aby Ocon měl výhodu systému DRS, ale také několikrát změnil stopu tak, aby pomohl Oconovi jet na čistém vzduchu.

V 57. kole se Gasly několikrát téměř dostal před Ocona. V 60. kole se pak v 1. zatáčce dostal před Ocona a v 5. zatáčce odrazil jeho protiútok a zajistil si pozici. V 61. kole pak předjel Alonsa s využitím systému DRS ve 4. zatáčce a zajistil si osmé místo.

„Dotáhli jsme týmovou taktiku až na samou hranici možností,“ řekl Ocon, kterého cituje The Race. „Bohužel to nestačilo na to, abychom Gaslyho udrželi za sebou, ale pro nás oba to byl velmi pozitivní závod.“

„Ukázali jsme, jak moc chceme udržet to páté místo v šampionátu konstruktérů.“

„Byla to zábava. Jednou jsme si s Fernandem vyměnili pozice, takže byl vepředu a Gasly nás dohnal. Do vysílačky jsem řekl, že by bylo dobré, kdyby mi Fernando dal DRS, abych se pokusil udržet Gaslyho, a on hned zareagoval.“

„V poslední zatáčce změnil stopu, takže jsem mohl jet zevnitř a neměl jsem špinavý vzduch a na výjezdu ze zatáčky jsem se k němu mohl přiblížit. Podařilo se nám Gaslyho udržet tři nebo čtyři kola za sebou, ale kdybychom takhle netaktizovali, hned by nás předjel.“

„Je to posunutí hranice toho, co můžete udělat z hlediska taktiky, ale byla to mega zábava a my jsme si užili spoustu legrace, když jsme takhle tvrdě závodili. Bylo to tvrdé, ale férové.“

Alonso držel osmé místo až do posledního kola, kdy pozici vrátil svému týmovému kolegovi.

„Je to úžasný pocit takhle bojovat,“ řekl Gasly. „Ne každý závod se vám podaří takhle bojovat a souboj s Fernandem je vždycky výjimečný. S oběma jezdci Alpine to bylo velmi, velmi intenzivní. Tak trochu si hráli a snažili se poskytnout si DRS.“