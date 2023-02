Bird způsobil zkázu Jaguaru, v Hajdarábádu triumfoval Vergne

Historicky první indická EPrix formule E byla v sobotu fantasticky rozjetá pro tovární monoposty Jaguar, jenže snahu britského týmu svým nezvládnutým manévrem kompletně pohřbil Sam Bird. Dramatický závod na městské trati v Hajdarábádu tak nakonec vyhrál Jean-Éric Vergne s monopostem stáje DS Penske.

V Indii odstartoval z pole position Mitch Evans s Jaguarem a po zhasnutí červených světel udržel první pozici před Vergnem ve zlatočerné formuli v barvách DS Penske. První kolo se obešlo bez vážných kolizí, nicméně už v tom druhém přišel Edoardo Mortara po nárazu do Nicka Cassidyho o přední křídlo a prohloubil tak mizérii panující u Maserati.

Počínaje sedmým kolem se začala dramatizovat situace na čele. Mitch Evans poprvé aktivoval útočný mód a vyjetí z ideální stopy ztratil hned tři pozice. Na příčku se dostal Sébastien Buemi se svým Envisionem, který kromě Evanse překonal i Vergneho.

Po prvotní aktivaci a propadu pořadím se Evans dostal zpět na provizorní stupně vítězů předjetím Nissanu Sachy Fenestraze, nicméně do boje o první místo už se znovu zapojit nedokázal. Ve třináctém kole došlo k momentu, který se bude nejspíš v nočních můrách ještě dlouho vracet Samu Birdovi. Britský pilot Jaguaru totiž ve snaze předjet Fenestraze o parník minul brzdný bod a v zatáčce sestřelil parťáka Evanse. Pro oba Jaguary to znamenalo konec ve skvěle rozjeté EPrix.

„Všechno se to seběhlo hrozně rychle, do vysílačky mi řekli, ať zaútočím,“ komentoval celou situaci Bird po závodě pro The Race.

„Věděli jsme, že trať je mimo ideální stopu velmi kluzká, tak jsem chtěl na rovince trochu více přitlačit na pilu, abych se vzdálil Maxovi (Güntherovi; pozn. aut.). Pak jsem pro brzdění využil regenerační výkon, jenže k Sachovi (Fenestrazovi) jsem se blížil pořád vysokou rychlostí, a tak jsem musel vyjet do vnitřní stopy. Jenže tam nebyla žádná přilnavost. A už jsem jel pod určitým úhlem, který jsem nemohl změnit.“

„Řítil jsem se přesně do Mitche (Evanse) a bez ohledu na to, jak moc jsem se snažil, jsem už pouze pokračoval přímo do něj. Beru na sebe plnou zodpovědnost. Zničil jsem závod jemu (Evansovi), sobě, Sachovi, Maxovi i mému týmu,“ hlesl zklamaný Brit.

Oba poničené Jaguary po vlastní ose dojely zpět do boxů, takže po jejich kolizi na trať safety car ještě nemusel. To se ovšem změnilo v třiadvacátém kole, kdy Jake Hughes nárazem do bariéry rozbil svůj McLaren.

O tři kola později byl závod restartován a vzápětí se dostal do šlamastiky druhý McLaren Reného Rasta. Německý trojnásobný šampion DTM zezadu vrazil do monopostu Andretti Jaka Dennise a závod skončil pro oba jezdce. Návrat safety caru však nutný nebyl.

Závěr EPrix, která byla kvůli safety car fázi prodloužena o jedno kolo, se nesl ve znamení skvělé defenzivy ze strany vedoucího Jeana-Érica Vergneho. Francouzský expilot F1 se svým vozem DS Penske udržel za svými zády těsně dotírajícího Nicka Cassidyho za volantem monopostu Envision.

Francouz zvítězil premiérově v této sezoně a připsal si cenných 25 bodů. V pořadí šampionátu je Vergne nyní na třetím místě s 31 body. Druhý Dennis, který v Indii vyšel na prázdno, má bodů 62 a lídr šampionátu Wehrlein má bodů 80. Německý pilot Porsche skončil po skvělé stíhací jízdě v Hajdarabádu čtvrtý a mezi tři nejlepší se nevešel vůbec poprvé v aktuálním ročníku.

Jen krátce po skončení EPrix se z dvojitého pódia radoval tým Envision, protože za druhým Cassidym projel pod šachovnicovou vlajkou Sébastien Buemi. Švýcara však následně postihla penalizace za překročení maximálního množství využitelné energie a klesl až na patnácté místo. Z třetí příčky se tak nakonec mohl radovat portugalský pilot Porsche Antonio Felix da Costa.

Sezona formule E bude pokračovat na další nové trati v jihoafrickém Kapském Městě 25. února.

Výsledky