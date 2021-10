Binotto změnil názor. Ferrari chce porazit McLaren

Ferrari získalo v Turecku o 10 bodů více McLaren a snížilo ztrátu v šampionátu na 7,5 bodu.

Mattia Binotto před pár měsíci uvedl, že se tým soustředí především na příští rok, na změny, které mohou v budoucnu Ferrari posunout kupředu a třetí místo v Poháru konstruktérů není prioritou.

„Jak moc je pro nás důležité získat body na McLaren? Není,“ řekl Binotto na konci června. „Na začátku sezony jsem řekl, že naším hlavním cílem je zajistit, abychom se vyvíjeli s ohledem na příští rok a další sezony a abychom se zlepšili v každé oblasti, abychom se poučili z chyb, například jako tomu bylo ve Francii.“

O čtyři měsíce později však Binotto říká něco jiného. „Určitě je to cíl, který jsme už komunikovali uvnitř týmu,“ řekl Binotto, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že s tím všichni souhlasí. Bylo by skvělé skončit třetí. Práce s jasným cílem do konce sezony je pro nás důležitá, protože je to způsob, jak pracovat pod tlakem a být na to trénovaný. Takže ano, naším cílem je skončit na konci sezony třetí.“

Ferrari může pomoci vylepšená pohonná jednotka, kterou už nasadili oba jezdci.