Binotto vysvětlil vztah s Wolffem a opět bagatelizoval tajnou dohodu

FIA už vloni vydala technické směrnice ohledně pohonných jednotek. Na přelomu roku pak uzavřela s Ferrari tajnou dohodu. Předpokládá se, že právě to meziročně zpomalilo rudé vozy nejvíce. Wolff se tohle téma několikrát vyjádřil a většinou byl terčem právě Binotto a jeho výroky, které Wolff v jednom z rozhovorů označil za „kecy“:

Podle Binotta mezi oběma nepanuje nenávist. „Ze sportovního hlediska je to můj hlavní soupeř, který vyhrává už mnoho let, ale není to nenávist,“ řekl Binotto, kterého cituje Motorsport.com.

„Existuje respekt a touha ho porazit, ale ne kvůli tomu, abych porazil Tota a Mercedes. Je to o tom dostat Ferrari zpět na vrchol a na místo, kde si zaslouží být.“

Binotto i nadále hájí loňskou pohonnou jednotku i tajnou dohodu, kterou Maranello uzavřelo s FIA ohledně vyšetřování této pohonné jednotky.

„Žádný soupeř proti nám vloni nepodal protest,“ řekl Binotto. „To, co se stalo později (po sezóně), vycházelo z touhy FIA pokračovat ve vyšetřování a analýze v době, kdy jsme se soustředili na vývoj vozu pro sezónu 2020.“

„Dosáhli jsme jednoduché dohody: zaměřme se na budoucnost, pomůžeme si navzájem pochopit, jaké jsou možné šedé oblasti pravidel. A tam, kde bylo zapotřebí podat vysvětlení, tam byla vysvětlení podána.“

„Dohoda byla tajná, protože bylo zřejmé, že by měla být. Měli jsme všem ukázat náš motor? Nemyslím si, že to ve formuli 1 někdo někdy udělal nebo to v budoucnu udělá.“

„Pokud jde o šedou oblast, bylo to tak po celou sezónu 2019, dokud nepřišly nové směrnice, které byly definovány také díky naší pomoci. Tyto směrnice měly dopad na všechny motory, ale na nás ve větší míře.“

Nový motor se už staví

„V současné době nemáme nejlepší motor,“ připustil Binotto v rozhovoru pro web F1.

„Příští rok můžeme mít podle pravidel zcela novou pohonnou jednotku. Ve Ferrari jsme hodně investovali do dalšího vývoje pohonné jednotky pro rok 2021 a pro rok 2022. Motor běží momentálně na dynamometru a myslím si, že zpětná vazba, pokud jde o výkon a spolehlivost, je velmi slibná.“