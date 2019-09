Binotto vysvětlil start, prohození pozic i zastavení Vettela

Ferrari chtělo po startu jezdce prohodit, ale Leclerc byl daleko. K výměně tak došlo až v boxech, i když prý neúmyslně.

„Požádali jsme Charlese, aby udělal Sebovi aerodynamický pytel, protože to byl nejlepší scénář, jak být v první zatáčce na prvním a druhém místě,“ řekl Binotto pro Sky Sports Italy.

„Ale možná musíme být před závodem přesnější. Promluvíme si s nimi, abychom zhodnotili, co se stalo na začátku závodu.“

„Pro nás jako pro tým bylo samozřejmě klíčové vítězství, takže jsme se rozhodli, že nejdůležitější věcí pro nás bude být první a druzí v prvním kole, protože pokud bychom byli první a druzí, tak bychom mohli kontrolovat a řídit tempo a pozice, což se také dělo.“

„Měli jsme dobrý start, oba jezdci. Oba měli velmi podobné starty. Byli jsme na měkkých pneumatikách, měli jsme dobrou rychlost. Charles zůstal vlevo, Sebastian nejdříve přeskočil Hamiltona a velmi brzy byl v aerodynamickém pytli Charlese.“

Undercut nebyl úmyslný

Leclerc se dostal před Vettela přes boxy prostřednictvím undercutu, ale podle Binotta to nebylo kvůli vrácení pozic

„Undercut nebyl z důvodu vrácení pozice Charlesovi. Stavěl v boxech, protože měl opotřebované pneumatiky. Jeho levá zadní pneumatika se začala opotřebovávat, takže byl ten pravý okamžik, aby zastavil.“

„Věděli jsme také, že pokud bychom zastavili s oběma vozy, byli bychom zranitelní v případě safety caru kvůli tomu, že bychom dali náskok Hamiltonovi.“

„Pokusili jsme se nechat Seba na trati, abychom se chránili pro případ, že později v závodě vyjede safety car. Sebovy pneumatiky pak byly opotřebované a to byl ten pravý okamžik, aby zastavil.

„Charles byl vpředu, Seb vzadu, ale závod ještě neskončil a bylo by dost možností se později rozhodnout podle toho, jaká volba by byla nejlepší.“

Jenomže Vettel krátce po vyjetí z boxů svůj vůz odstavil kvůli problému s MGU-K.

„Třetí místo nás bolí také proto, že tento výsledek je výsledkem našich chyb.“

„Vettel jel velmi rychle a my jsme za něj byli velmi šťastní. Dnes byl jeho závod dokonalý. Kdyby nemusel odstoupit, měli bychom druhé místo.“

„Na začátku závodu jsme řekli, že abychom vyhráli, musíme být dokonalí a nebyli jsme dokonalí.“

„Výkon nás musí povzbudit, ale dnes jsme nebyli dokonalí. Pro zisk vítězství musíme být spolehliví a dnes jsme nebyli. Měli jsme problém s pohonnou jednotkou.“

Leclerca připravil o vítězství virtuální safety car, který způsobil Vettel poté, co odstavil svůj vůz. Do boxů by se přitom dostal. Tým mu ale dal příkaz zastavit na trati.

„Museli jsme Vettela okamžitě zastavit kvůli obavám, že by to auto více poškodilo.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson