Binotto vysvětlil, proč Ferrari nechalo Leclerca na trati

Leclerc sice dojel před Verstappenem, ale zatímco za vítězství je 25 bodů, za druhé místo 18, za čtvrté místo jich Leclerc získal jen 12.

Monačan během výjezdu safety caru zůstal na trati, zatímco Sainz, Pérez a také Hamilton zajeli do boxů pro pneumatiky. V kolech po restartu se před Leclerca dostali a ten ještě mohl být rád, že totéž nezvládli dalši jezdci. Leclercovi také nepomohlo poškozené přední křídlo.



Strategie jezdců na čele. Zdroj: Pirelli

Binotto vysvětlil krok Ferrari tím, že pro dvojitou zastávku nebyl prostor. Rozdíly byly moc malé.

Leclerc měl před safety carem náskok na Sainze 4,2 sekundy, na Hamiltona 6,1 a na Péreze 28 sekund. Během neutralizace závodu se rozdíly postupně smazávají. Druhý jezdec, který má zajet do boxů, si však díky zákazu předjíždění může pro dvojitou zastávku vytvořit mezeru. Kromě toho Ferrari sice riskovalo ztrátu pozice, ale současně postavilo Leclerca do velmi obtížné pozice.

„Nebyl tam dostatečný odstup, abychom zastavili s oběma, protože druhý by při zastávce v boxech ztratil čas a propadl by se na trati,“ řekl Binotto.

„Proč jsme se tedy rozhodnutím zastavit pouze s jedním z nich rozhodli pro Carlose? Protože Charles získal pozici na trati. Vedl, takže by zůstal lídrem závodu. Jeho pneumatiky byly ve srovnání s těmi Carlosovými čerstvější. Měly myslím o šest nebo sedm kol méně.“

„A Carlos tím, že zastavil a byl druhý, by se ochránil alespoň v prvních pár zatáčkách, kde jsme věděli, že startovat na tvrdých by bylo trochu obtížnější. To byl důvod, proč jsme se rozhodli.“

„Pak jsme doufali ve větší degradaci měkkých pneumatik. Charles by měl možná zpočátku obtížná tři nebo čtyři kola, ale později by se z toho dostal. Měkké však nedegradovaly, jak jsme doufali.“

Binotto a Leclerc byli viděni, jak si bezprostředně po závodě povídají.

„Nejprve jsem věděl, že je zklamaný a frustrovaný, což je pochopitelné, protože v době, kdy vyjel safety car, jasně vedl závod a pohodlně jel velmi rychle. A pro něj to dnes byla velká příležitost z hlediska šampionátu, protože vedl, zatímco Max měl nějaké problémy.“

„Pak vyjel safety car, měl těžký konec závodu a není pochyb o tom, že byl zklamaný. Když jsem ho potkal, věděl jsem, že je zklamaný. Ale řekl jsem mu, že opět předvedl fantastický závod, zajel fantasticky první kolo závodu, bojoval.“

„A pak po restartu za safety carem... způsob, jakým jel a bránil pozici, je úžasný a vynikající. Řekl jsem mu, aby prostě zůstal v klidu, protože způsob, jakým jel, byl fantastický“.