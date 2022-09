Binotto vysvětlil chaos v boxech

Ferrari se rozhodlo reagovat na Hamiltonovo silné tempo na středních pneumatikách a vyzvalo Sainze, aby zajel do boxů a pokusil se udržet pozici na trati. K výzvě však došlo v době, kdy Sainz projížděl poslední zatáčkou. Mechanici Ferrari nedokázali včas připravit levou zadní pneumatiku.

„Nebyl to dobrý nápad,“ řekl Binotto. „Při první zastávce jsme věděli, že se Lewis připravuje na zastávku v boxech, kterou by mohl udělat undercut.“

„Snažili jsme se jednoduše reagovat, abychom zůstali před ním, což byl nejlepší způsob, jak si udržet pozici na trati, protože jsme věděli, že Lewis je v prvním stintu závodu velmi rychlý.“

„Když jsme viděli posádku Mercedesu v boxové uličce, zavolali jsme našeho jezdce do boxů, ale to už byl v poslední zatáčce a bylo příliš pozdě na to, aby byli mechanici připraveni.“