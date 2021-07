Binotto: Vůz jsme od začátku roku nevylepšili, je to o změně přístupu

Ferrari vloni zažilo nejhorší sezónu za 40 let. Letos italské stáji po devíti odjetých závodech patří průběžné čtvrté místo v Poháru konstruktérů 19 bodů za třetím McLarenem.

Po Velké ceně Rakouska Binotto prozradil, že tým od prvního závodu sezóny v Bahrajnu svůj letošní monopost SF21 výrazně nevylepšil. Zlepšeným výkonům vděčí zejména zdokonalení provozu týmu a lepšímu týmovému duchu.

„V první řadě byste měli vědět, že vůz samotný je přesně takový, jaký jsme měli v Bahrajnu. Došlo jen k drobným změnám, zaměřili jsme se na to, abychom v průběhu víkendu dostali z vozu maximální potenciál a ujistili se, že děláme ty správné věci. Přístup k víkendu, práce s pneumatikami, strategie, když se podíváte na tyto oblasti, řekl bych, že jsme se od začátku roku zlepšili,“ řekl Binotto.

„Myslím, že jen ve dvou víkendech jsme udělali nesprávná rozhodnutí ve strategii. V kvalifikaci (v Rakousku, kde oba jezdci vypadli v Q2, pozn. redakce) jsme byli jaksi nezaujatí, věděli jsme, že bez měkké sady bude obtížné postoupit do Q3, ale drželi jsme se našeho plánu a stejně jako způsob, jakým jsme zvládli samotný závod, bylo to skvělé řízení a strategie.

„Myslím, že stále existuje prostor pro zlepšení, jako tým a jezdci se na to soustředíme, udělali jsme ale pokrok a tým se více spojuje, nejen co se týče ducha, ale i způsobem, jakým jednáme a fungujeme o víkendech.“

Zatímco ve Francii Ferrari nebodovalo, když v závodě nedokázalo navázat na dobrý výkon v kvalifikaci, v obou závodech v Rakousku si oproti svým startovním pozicím jeho jezdci v závodech polepšili.

„Myslím, že je to spíše charakterem okruhu než odlišným přístupem. Papírově tohle (Red Bull Ring) není nejlepší okruh pro náš vůz, jelikož potřebujete více rychlosti na rovinkách, která nám stále chybí. Dobrý přítlak nám ale nějakým způsobem poskytl dobrou závodní rychlost, ale nemyslím si, že by to bylo jiným přístupem.“