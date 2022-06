Binotto vidí podobnosti mezi Leclercem a Gillesem Villeneuvem

Binotto očekává, že s ohledem na formu Ferrari bude letos atmosféra v Monze ještě lepší než obvykle. Charles Leclerc navíc už ví, co to znamená v Monze vyhrát. V roce 2019 se ubránil jezdcům Mercedesu a dojel si v pořadí pro druhé vítězství ve F1. Binotto si myslí, že Leclerc je jezdcem, který dokáže vyburcovat tifosi.

„Je jen málo jezdců, kteří jsou toho schopni. Myslím, že Charles je jedním z nich, stejně jako byl Gilles,“ řekl Binotto, kterého cituje RacingNews365.com.

„Když se podívám na Charlese, na způsob, jakým jezdí, na jeho talent, a co víc, na jeho vášeň a vášeň fanoušků pro něj, tak je to něco, čemu říkám essere Ferrari (být Ferrari).“

„Gilles byl fantastický v tom, že vyhrál jen šest závodů, ale zůstává pro celý náš tým, pro tifosi, naším jezdcem. Byl to opravdu jeho způsob jízdy, jeho způsob chování a jeho vášeň. Myslím, že Charles to má v sobě. To je něco, co nás nadchne. Jen doufáme, že vyhraje více než šest závodů.“