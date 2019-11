Binotto vidí na kolizi svých jezdců i pozitiva

Mattia Binotto věří, že jeho jezdci mají dobrý vztah. V průběhu sezóny ale došlo k určitým incidentům na trati. Tečku pak napsali v Brazílii, kde kolidovali.

Na začátku roku 2019 Binotto řekl, že řídit čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela a vycházející hvězdu v podobě Charlese Leclerca je „luxus“. V Brazílii řekl, že to tak stále cítí.

„Jsem stále přesvědčen, že je to luxus, protože oba jsou dobří jezdci. Velmi dobří jezdci,“ cituje Binotta Motorsport.com.

„Oba představují určitý stimul nebo měřítko pro toho druhého. Viděli jsme, jak se během sezóny zlepšují. Seb byl ve druhé polovině určitě velmi rychlý. Takže si myslím, že celkově je to stále luxus.“

Štěstí v neštěstí?

„Skutečnost, že ke srážce došlo nyní, má dokonce určitou výhodu. Dává nám to příležitost diskutovat o této otázce s oběma v klidu, aby bylo zajištěno, že k tomu v roce 2020 již nedojde.“

Podle Binotta je důležité, aby jezdci věděli, co se stalo. „Nemyslím si, že se jedná o to, jak to zvládnout. Jde o to, aby nakonec došlo k rozpoznání toho, co se stalo a k jaké chybě došlo. Ať už jste jezdec nebo inženýr, tak při čemkoliv, co děláte, je rozpoznávání chyb důležité. Může vás to jen zlepšit.“

„Co bude důležité u obou jezdců, je pochopit, co se stalo, a zajistit, ne v zápalu okamžiku, ale až budou spolu v Maranellu, že porozuměli tomu, co se stalo. Není na mě, abych je vinil, ale aby to uznali.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson