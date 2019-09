Binotto věří, že měkké pneumatiky jsou pro start závodu lepší

Jezdci Ferrari budou mít na startu měkké pneumatiky, které jsou zhruba o 6 desetin rychlejší, ale vydrží kratší dobu ve srovnáním se středními pneumatikami. Jezdci Mercedesu by tak měli zůstat na trati déle. Ale to je jen teorie. Většinou se to daří spíše u jezdců na nižších pozicích. Na špičce se musí více pracovat s undercuty apod.

Podle Pirelli bude délka prvního stintu u obou strategií podobná:

Mattia Binotto přiznal, že Ferrari zvažovalo, že půjde podobnou cestou jako Mercedes, ale nakonec se tak nestalo.

„Jejich volba je pro nás překvapivá,“ řekl pro Sky. „Ale abych byl upřímný, tak jsme to zvažovali. Myslím, že se musíme pokusit pochopit, proč se rozhodli takto.“

„My určitě věříme, že měkké pneumatiky mají pro start závodu výhodu v přilnavosti. Start bude zítra klíčem. Ale možná je to správné. Různé strategie mohou pro fanoušky udělat něco zajímavého.“

Binotto také řekl, že ho překvapila rychlost Leclerca, který všem nadělil 4 desetiny.

„Myslím, že je opravdu velmi rychlý a to je pro tým důležité, když se můžete spolehnout na jezdce, který je tak rychlý. Je to něco, co potřebujete.“

Šéf Ferrari připustil, že v závodech není Ferrari nejrychlejší, ale právě dobrý kvalifikační výsledek to může kompenzovat.

„Učí se velmi rychle jak řídit pneumatiky, jak zvládnout celou vzdálenost závodu. Myslím, že od začátku roku se jeho rychlost zlepšila.“