Binotto si po týmové režii pochvaluje týmového ducha

Jezdci Ferrari startovali ze 6. a 8. místa. Mezi sebou měli Ricciarda, který ale na startu kolidoval s Bottasem. Jejich největším soupeřem tak byl Pierre Gasly.

Oba jezdci měli rozdílné strategie. Startovali na střední směsi, ale v délce prvního stintu se lišili. Leclerc stavěl po 30 kolech, Sainz po 42.

Ke konci závodu Leclerc rychlejšího Sainze pustil. Španěl však Gaslyho nedojel a Leclercovi pozici vrátil. Díky bodovému přídělu a špatnému závodu pro McLaren se Ferrari dostalo na třetí místo v Poháru konstruktérů.

Binotto týmovou režii hájí

„Je to scénář, který jsme dnes ráno probírali na naší obvyklé strategické schůzce,“ řekl Binotto.

„V určité fázi závodu jsme to věděli, možná proto, že jsme zvolili odlišnou strategii pro oba vozy – jeden zastavil brzy, druhý zůstal déle na trati a ten první měl nevýhodu pneumatik na konci závodu. Věděli jsme, že to mohla být možná příležitost pokusit se dohnat jezdce před námi, kterým byl Gasly.“

„Ale to bylo na papíře a řekli jsme si, že bychom tím dali výhodu jednomu z těch dvou jezdců. Zastavili jsme s tím, že se pokusíme Gaslyho dojet a pak se vyměníme zpět, pokud by to nevyšlo, a to jsme udělali. Byl to podle mě dobrý týmový duch."

Sainz pak v 69. kole v prvním sektoru zvolnil a obětoval 6,4sekundový náskok, aby umožnil svému týmovému kolegovi dojet a získat zpět pátou pozici.

„Není to snadné, když máte šest, sedm sekund náskok, museli jsme zpomalit, abychom se zase vyměnili a vrátili pozici. Ale nejlepší je, že oba v tuto chvíli chápou situaci.“

„Snažili jsme se, co to šlo, abychom Gaslyho dohnali. Ale když jsme zjistili, že by to nešlo, tak jsme prostě udrželi původní pozice.“