Binotto si nemyslí, že Ferrari mělo v Maďarsku šanci vyhrát

Formulový svět řeší strategii Charlese Leclerca. Podle šéfa Ferrari však jeho jezdci neměli šanci vyhrát bez ohledu na strategii.

„To si nemyslím,“ odpověděl Mattia Binotto na otázku Motorsport.com, zda bylo možné, aby Ferrari v Maďarsku vyhrálo.

„Dnes nám chyběla rychlost a tempo. Nemyslím si, že bychom dnes mohli vyhrát. Důvod neznám, protože je to poprvé za prvních 13 závodů, kdy jsme neměli rychlost na to, abychom si dojeli pro vítězství. Abychom to pochopili, tak se na to musíme podívat nejprve z hlediska výkonnosti.“

„Jsem si celkem jistý, že to pak pochopíme, a stejně tak pochopíme, proč pneumatiky nefungovaly správně.“

Verstappen zvýšil svůj náskok v čele šampionátu jezdců na 80 bodů před Leclercem, zatímco Red Bull má v Poháru konstruktérů náskok 97 bodů před Ferrari. Na Scuderii se navíc dotahuje Mercedes.

„Pokud se budu řídit tempem z pátku, mělo to být snadné první a druhé místo,“ řekl Sainz. „Dnes (v neděli) to byl boj v každém kole. Auto nemělo žádné vyvážení.“

„S autem jsem se dost trápil a nepřekvapuje mě, že jsem skončil čtvrtý, protože pocit v autě byl dost špatný.“

Sainz se domnívá, že hlavní příčinou potíží Ferrari v Maďarsku byl výkon, nikoli strategie, a srovnával svůj závod se závodem Lewise Hamiltona z Mercedesu, který odstartoval sedmý a skončil druhý.

„Když porovnáte mé tempo na měkkých s Lewisem, je jasné, že jsme oproti pátku zpomalili.“

„Nakonec jsme zastavovali brzy, protože nám docházely přední pneumatiky. Možná, že tempo nebylo špatné, ale po 15 kolech jsme měli degradaci. Musíme analyzovat, proč nás tyto teploty tak ovlivnily.“

„V pátek jsem tlačil na plný plyn a nedocházelo k žádné degradaci, a dnes jsem nemohl tlačit a vpředu jsem degradoval jako blázen.“