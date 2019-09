Binotto se vrátil k Singapuru: Některé věci se do rádia neříkají

„Myslím, že jsou některé věci, které by se v rádiu říkat neměly,“ uvedl Binotto pro Channel 4. „Naše rozhodnutí by to nakonec stejně nezměnilo.“

„Jsou okamžiky, kdy je potřeba něco říct a jsou chvíle, kdy není potřeba říkat nic. V tomto ohledu si myslím, že ví, že se musí učit. Omluvil se a pochopil to.“

„Diskutovali jsme o tom, ale undercut tam nebyl, abychom dostali Seba před Charlese, ale abychom měli ferrari na prvním a druhém místě. Pokud budeme mít příležitost to udělat znovu, tak to uděláme.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek