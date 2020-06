Binotto: Rozloučit se s Vettelem bylo obtížné rozhodnutí. Budu rád, když půjde do Mercedesu

Vettel na konci letošní sezóny opustí Ferrari, za které závodí od roku 2015. Novým týmovým kolegou Charlese Leclerca bude Carlos Sainz Jr., kteří vytvoří jednu z nejmladších týmových dvojic na roštu.

Za hlavní důvody Vettelova odchodu Binotto označil odlišné představy týmu a Vettela o budoucnosti a svou roli sehrála také současná krize spojená s pandemií koronaviru.

„Z mnoha důvodů bezpochyby Ferrari miluje Sebastiana jako jezdce a jako člověka. Je součástí našeho týmu, našeho projektu, takže to nikdy nebylo jednoduché rozhodnutí,“ řekl Binotto pro list Marca.

„Seb byl naší první volbou, pak přišel COVID-19. Situace změnila spoustu věcí, od pravidel po rozpočtový strop. Změnily se vize a nové vozy se odložily na rok 2022. Museli jsme udělat interní hodnocení, bylo to obtížné,“ dodal.

„Není to pravda (že Vettel skončil kvůli tomu, že mu byla nabídnuta kratší smlouva, pozn. redakce). Je to zkrátka proto, že se věci změnily, my se díváme na nový cyklus a tato vize se z hlediska načasování neshodovala s jeho vizí. Nebylo to kvůli typu nabídky smlouvy nebo délce jejího trvání.“

Šance získat konkurenceschopnou závodní sedačku pro příští sezónu jsou pro Vettela omezené, i proto je jednou z možností jeho odchod z F1. Binotto by ale podle svých slov nebyl proti, kdyby Vettel zamířil k největšímu konkurentovi Ferrari do Mercedesu, který od roku 2014 získává každý rok tituly mezi jezdci i v Poháru konstruktérů.

„Byla by to ztráta (kdyby odešel z F1), protože ho milujeme a vážíme si ho a bude pro něj důležité najít pro příští rok dobrou sedačku. Slyšel jsem zvěsti, že ho příští rok najdete v Mercedesu a já bych z toho měl velkou radost, opravdu bych byl rád,“ přiznal šéf Ferrari.

