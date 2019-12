Binotto prozradil pár čísel o letošním výkonu Ferrari

Ferrari bylo v testech před sezonou považováno za favorita. V Melbourne ale byla situace značně odlišná a prvního vítězství se stáj z Maranella dočkala až po letní přestávce (ačkoliv v Bahrajnu připravil Leclerca o vítězství technický problém).

„Stále nechápeme, co se stalo mezi zimním testováním a Melbourne,“ řekl Mattia Binotto v rozhovoru pro Auto Motor und Sport. „Očividně jsme udělali krok zpět a ostatní se zlepšili. Potom jsme postupně našli další přítlak. To je celé tajemství.“

Kromě vývoje pohonné jednotky, který je opředen spekulacemi a tajemstvími, se jako klíčový okamžik sezóny jevil Singapur. Ferrari tam přivezlo nový balík aerodynamických vylepšení.

„Singapurský balíček byl nejdůležitější stavební blok, ale nebyl jediný. K tomu bylo přidáno lepší porozumění vyvážení vozu. Singapur nám však přinesl další přítlak, který byl důležitý pro zlepšení rychlosti v zatáčkách. Stále jsme ale neměli nejrychlejší auto, což bylo patrné zejména v závodě.“

„Je pravda, že jsme mohli vyhrát mnohem více závodů, ale pro získání titulu potřebujete nejrychlejší a nejspolehlivější auto. Ani jedno z toho jsme neměli. Ale nejsme tak daleko.“

Letošní rok přinesl změny technických pravidel. Už od začátku bylo jasné, že se Ferrari vydalo odlišnou cestou než Mercedes.

„Mercedes měl perfektní koncept. Měli nejlepší auto, a proto získali oba tituly. Postrádali jsme přítlak a to je dnes ve formuli 1 měřítkem. Měli jsme efektivní auto, ale to očividně nestačilo.“

Po letní přestávce dominovalo Ferrari na rovinkách. Poté zpomalilo, což soupeři dávali do souvislosti s technickými směrnicemi, které FIA vydala ohledně pohonné jednotky. Podle Binotta byl ale důvod jinde.

„Zvýšil se odpor, čímž se snížila naše výhoda na rovinkách. Dokázali jsme snížit naši nevýhodu v zatáčkách z půl sekundy na dvě desetiny.“

Podle Binotta čerstvé pneumatiky poskytující větší přilnavost zamaskovaly v čase na jedno kolo problémy Ferrari. Scuderia za to pak „platila“ vyšším opotřebením pneumatik v závodě.

Binotto také popřel, že by výhoda pohonné jednotky Ferrari byla tak velká. Rozhodně to podle něj nebyly desítky koní.

V roce 2014 ztráceli na Mercedes přes 80 koní

„Předpokládáme, že maximálně 20 koní, což je stále slušné číslo v době, kdy jsou motory stále více podobné. Dvacet koní je velkou výhodou, která vám pomůže v kvalifikaci a v závodě. Jsem na tento vývoj hrdý. Stále si pamatuji na rok 2014, který byl prvním hybridním rokem. Ztráta na Mercedes byla obrovská. V továrně v Maranellu jsme vynaložili obrovské úsilí, abychom tuto ztrátu zacelili. Musím říct, že jsme v této oblasti odvedli skvělou práci.“

Na dotaz, jaká byla tehdy ztráta na Mercedes, řekl Binotto, že to bylo přes 80 koní.

V průběhu sezóny došlo také k problémům mezi Leclercem a Vettelem, které vyústily v kolizi v Brazílii. Podobně na tom byl před léty Mercedes, který nakonec vstoupil do soubojů mezi Hamiltonem a Bottasem.

Binotta se zeptali, zda Ferrari nehodlá udělat něco podobného. „Nevím, co tehdy Mercedes udělal. Proto nemohu srovnávat. V tuto chvíli nevidím důvod k zavádění pravidel. Očekávám, že mí jezdci budou dostatečně chytří, aby se tomu v budoucnu vyhnuli.“

Ferrari podle Binotta nemá „výbušný“ pár jezdců. „Naši jezdci jsou rychlí, velmi ambiciozní. To, co se stalo v Brazílii, by se však nemělo stát. I když to byl jen malý kontakt, měl velký dopad.“

Sebastian Vettel letos neměl ideální sezónu. Zlomilo se to částečně až v Singapuru. „Sebastianovi chyběla důvěra v jeho auto. Bylo nestabilní vzadu, zejména při brzdění. Pokud mu nedůvěřuje, nemůžete jet na limitu. Čím více přítlaku jsme našli, tím více důvěry se vrátilo a jeho časy na kolo se zlepšily.“

Ferrari se už připravuje nejen na další sezónu, ale samozřejmě také na revoluční rok 2021. Kromě příprav vozu se týmu dotkne také zavedení rozpočtového stropu. Podle Binotta má Ferrari skupinu lidí, kteří se tomu už věnují. Rozpočtový strop sice nezavádí maximální počet zaměstnanců, ale i tak největší týmy čeká personální dieta.

„Nemůžeme poslat lidi domů. Naši zaměstnanci se pak pravděpodobně přesunou do oddělení GT nebo silničních aut,“ uvedl Binotto.

Foto: Getty Images / Charles Coates