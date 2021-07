Binotto: Pro ukázání naší skutečné rychlosti musíme jet v čistém vzduchu

Ferrari během letošní sezóny ukázalo zlepšení své rychlosti oproti loňskému ročníku, který pro italskou stáj dopadl nejhůře za posledních 40 let.

Charles Leclerc letos už dvakrát vyhrál kvalifikaci, když na městských tratích v Monaku a Ázerbájdžánu ukázal rychlost monopostu na jedno kolo. Problémy s přehříváním pneumatik však jezdcům Scuderie nedovolily dobrý kvalifikační výsledek přetavit v dobré umístění v závodě.

Po závodě ve Francii, kde jezdci Ferrari nebodovali, se Ferrari bodově prosadilo ve Štýrsku, kde dokonce získalo více bodů, než jeho největší soupeř McLaren. Minulý víkend ve Velké Británii pak díky Leclercovi dosáhlo podruhé na stupně vítězů.

Leclerc na Silverstonu vedl většinu závodu, když vydělal na kolizi Maxe Verstappena s Lewisem Hamiltonem. Pilot Mercedesu se však dokázal do závodu i přes penalizaci vrátit, a nakonec připravil Leclerca o vítězství.

„Myslím, že když se podíváte na srovnání s Rakouskem, (Lando) Norris stál na stupních vítězů, když odjel fantastický závod,“ řekl Binotto po závodě na Silverstonu.

„Když ale zanalyzujeme jeho závodní rychlost v Rakousku, byla velmi podobná té naší, ale my byli uvězněni v provozu. Být od začátku závodu vpředu je z nějakého důvodu klíčové.

„Tady (na Silverstonu) byl Charles vpředu a my mohli jet naše tempo. Když srovnáte naše dva jezdce, jeden je zaseknutý vzadu a druhý má před sebou čistý vzduch. Když byl Carlos (Sainz) v čistém vzduchu, měl Charlesovu rychlost. Myslím, že taková je naše rychlost. Stále si myslím, že Lewis a Max před námi mají skvělou rychlost. My se ale z Francie vzpamatovali, a to je nejdůležitější.“

Dosud nejhorší závod sezóny prožilo Ferrari právě ve Francii, kde zůstali oba jezdci za body. V posledních třech závodech ve Štýrsku, Rakousku a Velké Británii se ale Scuderia vrátila na body a Leclerc bojoval i o vítězství.

„Po Francii, kde jsme měli problémy s předními pneumatikami, se tým přeskupil, pracovali jsme na tom a nějakým způsobem jsme pochopili slabiny a snažili jsme se je vyřešit. Dva závody za sebou jsme teď měli dobrou rychlost v závodě, což byla na začátku sezóny také naše slabina. Ukazuje to zlepšení týmu, za které jsem rád a je to důležité pro druhou část sezóny. Po 10 závodech máme o 17 bodů více, než kolik jsme měli na konci loňského roku. Jako tým dosahujeme velkého pokroku.“