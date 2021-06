Binotto příští rok neočekává velké rozdíly mezi pohonnými jednotkami

Příští rok dojde ke zmrazení současných pohonných jednotek. Red Bull díky tomu bude moci využívat pohonné jednotky Honda a výrobci se budou moci soustředit na vývoj nových pohonných jednotek pro sezónu 2025.

Ferrari se oproti loňské sezóně v této oblasti zlepšilo, i když se předpokládá, že na nejlepší stále pár koní ztrácí.

„Souhlasil jsem se zmrazením pro rok 2022, protože věřím, že do té doby, tedy za rok, by rozdíly mezi výrobci nemusely být velké,“ řekl Binotto pro RaceFans. „Vidíme, že se to už děje, a myslím, že za rok bychom mohli mít dobrou konvergenci.“

Binotto však neočekává, že by všichni čtyři výrobci (Ferrari, Mercedes, Honda a Renault) byli na začátku příští sezóny na naprosto stejné úrovni.

„Konvergence znamená, že mezi pohonnými jednotkami bude rozdíl, který je dostatečně zanedbatelný, aby o rozdílu rozhodovalo šasi.“

„Pokud se rozdíly zmenšují, pak si myslím, že bychom měli zajistit, aby každý vynakládal své vlastní peníze na to, co bude v roce 2025. Jde tedy o to, abychom se vyhnuli nadměrným výdajům v období, ve kterém se potřebujeme zaměřit na nové pohonné jednotky.“