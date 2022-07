Binotto popírá problémy a rozkol uvnitř Ferrari

Zpráva v italských médiích, kterou napsal bývalý tiskový mluvčí Ferrari, tvrdila, že někteří členové týmu se v Silverstonu kvůli frustraci z Leclercovy porážky odmítli zúčastnit slavnostního vyhlášení na stupních vítězů nebo týmového fotografování.

„Nebyla to pravda,“ řekl Binotto, kterého cituje Autosport. „Když jsem to slyšel nebo četl, byl jsem překvapený. Ověřil jsem si to, protože člověk nikdy neví, třeba mi něco uniklo. Ale ověřil jsem si to a vůbec to tak nebylo.“

„Jsem překvapen a opět zklamán, že jsou občas napsány věci, které nepopisují správně, co se dělo. Ano, tým tehdy nebyl úplně nadšený, protože jsme po safety caru přišli o příležitost. Ale velkou radost mám z Carlose, který vyhrál svůj první závod v životě, v Silverstone předvedl fantastický víkend, když startoval z pole position, a pak i v samotném závodě. Celý tým tam Carlosovi fandil. Neexistují žádné problémy.“

Záběry Sky Spors zachytily, jak Binotto bezprostředně po závodě hovoří s Leclercem a zdá se, že na jezdce Ferrari ukazuje prstem. Ze situace se už stalo i virální meme. Leclerc později uvedl, že se ho Binotto snažil povzbudit.

Šéf Ferrari se také mezi Silverstonem a Red Bull Ringem zastavil u Leclerca v Monaku. Oba zašli na společnou večeři. Binotto podobný krok bagatelizuje a říká, že je to běžná věc. Podle něj bylo setkání v Monaku „nejlepší příležitostí“ vidět Leclerca před cestou do Rakouska a zprávám o rozkolu v Maranellu se smějí.

„Večeřeli jsme, společně jsme se smáli tomu, co čteme v novinách, protože jsme věděli, že je to úplně špatně. Velmi rádi jsme se sešli, diskutovali a snažili se posunout dál a být konstruktivní v tom, jaké mohou být scénáře a nejlepší šance, abychom byli silní v následujících závodech.“

„Když šel na setkání s médii a já jsem šel na pódium, viděl jsem ho velmi zklamaného, že jsem mu řekl, že by neměl být, že by se měl usmívat, protože je to fantastický jezdec, je to šampion. Na Silverstonu znovu dokázal, jak je silný, a předvedl úžasný závod, nejen v závěru po safety caru, kdy bránil pozici, jak jen mohl, ale i způsobem, jakým jel s poškozeným vozem po celou dobu závodu.“

„Měl by se usmívat, protože měl opět smůlu, ale přijdou závody, kde dokáže, že je fantastický a může vyhrát.“