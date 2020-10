Binotto odmítá konspirace. Vettel i Leclerc mají stejná auta

V posledních čtyřech závodech získal Charles Leclerc 30 bodů, Vettel jen 2. Ztratil čtyřnásobný mistr světa motivaci? Dává mu tým horší „materiál“?

Binotto odmítá, že jsou vozy odlišné

Šéf Ferrari odmítl, že by byla auta obou jezdců odlišná. „Auta Seba a Charlese jsou identická, to bezpochyby,“ řekl pro Sky Italia. „Upřímně doufám, že Sebastian bude mít v Imole lepší kvalifikaci a během závodu ukáže více z toho, čeho je schopen. Charles je určitě velmi dobrý, ale možná můžeme od druhého jezdce očekávat více.“

Leclerc dojel v Portugalsku na čtvrtém místě. Forma Ferrari v tomto ohledu nevypadala špatně v sobotu a ani v neděli.

„Nemyslím si, že je to den a noc ve srovnání s Mugellem,“ pokračuje Binotto. „Auto bylo mírně vylepšeno, ale není to úplně jiný obrázek. Když ve středu pole probíhají těsné souboje, pár desetin může pomoci, abychom zůstali vpředu. V Mugellu byla naše závodní rychlost velmi špatná ve srovnání s kvalifikací. Tady byla závodní rychlost lepší, ale má to mnoho důvodů. Nejde jen o vylepšení auta.“

„Musím si myslet, že máme stejné auto,“ řekl Sebastian Vettel. „Věřím lidem kolem sebe a v garáži.“

„Jedna věc je, co říkají stopky a časy na kolo, a ta druhá je můj pocit. Měl jsem pocit, že jsem se skutečně snažil poskládat dobrá kola dohromady, být konzistentní a cítit přilnavost, kterou dokáže cítit Charles. Pracuji na tom.“

„Nic jiného než práce mě z toho nedostane. Společně s týmem, který mám kolem sebe, se pokusím udělat maximum a doufejme, že příští týden na tom budeme lépe.“

Vettel připouští, že mu závody komplikují horší výsledky v kvalifikaci.

„Naše slabina je v tuto chvíli samozřejmě sobota. V neděli bojujeme, protože jsme vždy v balíku s ostatními – je to velmi náročný závod a velmi odlišný.“

Na otázku, zda má pocit, že vlastnosti Ferrari mu nevyhovují tak dobře jako Leclercovi, Vettel odpověděl: „Ne, nemyslím si to.“

„Závodím už delší dobu a někdy máte auta, která jdou vaší cestou, jindy nejdou. Kromě toho se snažíte přizpůsobit, jakmile to jde, a to je něco, co musíte vždy udělat, a to dělám i letos. V tomto ohledu se tedy nic nezměnilo.“

„Jde o to, jak velkou přilnavost cítíte a kolik ji využíváte. V tomto ohledu Charles možná cítí jinou přilnavost v jiné oblasti vozu, kterou já necítím. Je zřejmé, že nejedu tak rychle a nejsem schopen to z nějakého důvodu cítit.“