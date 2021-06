Binotto od Ferrari v Baku čekal víc

Charles Leclerc stejně jako v Monaku získal pole position, nicméně pomohly mu k tomu červené vlajky, které hlavním soupeřům znemožnily pokusit se vylepšit své časy. V závodě se pak Leclerc poměrně trápil a i přes výpadek Verstappena a Hamiltona skončil mimo stupně vítězů. Cílovou čáru protnul na čtvrtém místě.

Také Carlos Sainz si oproti kvalifikaci pohoršil a závod dokončil na osmé pozici. Šéf Ferrari Mattia Binotto přiznal, že ho vývoj GP Ázerbájdžánu nemile překvapil. Po kvalifikaci očekával mnohem lepší představení.

„Byl to těžký závod, vzhledem k výsledkům z kvalifikace jsme v neděli měli jiná očekávání. V mnoha oblastech jsme měli rezervy. Výsledek už nezměníme, je to rozhodně užitečná lekce, z které se musíme poučit.

Jsou oblasti, ve kterých se můžeme zlepšit. Celkově to nebyl špatný víkend, neměli bychom věšet hlavy. Zůstaňme pozitivní. Získali jsme pole position, což bylo fantastické,“ řekl Binotto.

Částečnou útěchou pro Ferrari může být fakt, že v průběžném pořadí Poháru konstruktérů přeskočilo McLaren a aktuálně se pohybuje na třetím místě.

„Konečně jsme alespoň na třetí pozici. Jsou to jen dva body, ale ukazuje to, že nějaký progres tu je. Teď nás čeká série tří závodů za sebou. Budou nesmírně důležité. Zůstáváme koncentrovaní a budeme bojovat o to, abychom byli lepší,“ slíbil Binotto.