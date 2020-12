Binotto: Leclerc nebude u Ferrari týmová jednička, Sainz s ním může bojovat

Leclerca čeká u italské stáje už třetí sezóna, zatímco Sainz, který ve formuli 1 závodí od roku 2015, přichází do Ferrari po svých angažmá u Toro Rosso, Renaultu a v posledních dvou letech u McLarenu. Podle Binotta přesto Leclerc nebude mít výhodu týmové jedničky.

„Ve smlouvě není napsáno nic o tom, že by byl Charles (týmovou) jedničkou. Myslím, že oba budou na trati smět spolu volně bojovat. Je důležité, aby se nevyřadili, to je jasné, myslím ale, že budou mít rovné příležitosti, určitě aspoň na začátku sezóny,“ řekl Binotto.

Podle šéfa týmu bude pro Ferrari vždy nejdůležitější získat co největší počet bodů do Poháru konstruktérů.

„Naší nejvyšší prioritou, jak jsem již řekl a je tomu tak stále, je optimalizace bodů týmu. V některých závodech se tedy může stát, že bude důležité, aby oba nějakým způsobem pomohli při rozhodování týmu nebo v zájmu týmu přijali rozhodnutí.

„V pozdější fázi sezóny, pokud bude mít jeden pilot nad druhým jasnou převahu a ten jeden z pilotů by mohl dosáhnout cíle, který nebude dosažitelný pro druhého, dojde s oběma k otevřené diskusi. Pak se uvidí, jak si můžeme pomoci, ale stále jen ve prospěch týmu. Optimalizace týmových bodů je ale prioritou číslo jedna.“

Sainz byl poprvé v továrně

Sainz v pátek poprvé navštívil továrnu týmu v Maranellu. Španěl si prošel zázemí a absolvoval první setkání s lidmi, se kterými bude pracovat.

„Je to poprvé v červeném, což je samozřejmě, jak si dokážete představit, velmi výjimečné. Celkově je to pro mě výjimečný den, který nikdy nezapomenu. Jsem zcela připraven a dnes (v pátek) jsem tady plně motivován poté, co jsem včera (ve čtvrtek) opustil Velkou Británii. Takže úplně nový a připravený na tuto novou výzvu,“ řekl Sainz.

„Budou Vánoce a volno, abychom si co nejrychleji odpočinuli. Můžete si ale být jistí, že brzy v lednu tu budu, abych pomohl týmu se co nejrychleji posunout správným směrem vpřed. Abych byl upřímný, nemohu se dočkat. Dnes jsem už měl první schůzky, poprvé jsem si prošel továrnu a nikdy na to nezapomenu,“ dodal.