Binotto: Leclerc má na to, aby letos získal titul

Ferrari se v posledních letech trápilo, a s nimi i Charles Leclerc. S Ferrari dokázal vyhrát při jejich první společné sezóně roku 2019 v Belgii i v Itálii. Na další vítězství si ale museli počkat až do úvodního podniku letošní sezóny v Bahrajnu, kde Charles dokázal vyhrát po startu z pole position. Že se nejednalo o náhodu se ukázalo hned o týden později v Džiddě, kde monacký pilot dokončil závod na druhém místě.

V současné době vede šampionát s 45 body před týmovým kolegou Carlosem Sainzem, který má na kontě o 12 bodů méně. Třetí Max Verstappen je dokonce o 20 bodů zpět.

Na otázku, zda Leclerc jezdí jako někdo, kdo může vyhrát šampionát Binotto odpověděl:

„Myslím, že ano.“

„Ale to je něco, co jsme očekávali, když jsme s ním loni obnovovali smlouvu až do roku 2024, protože víme, čeho je schopen.“

„Myslím, že prostě jen ukazuje, že je schopen bojovat o titul. Není pochyb o tom, že má talent a že je velmi dobrý závodník. Jsme velmi spokojeni s tím, co v předchozích dvou závodech dokázal.“

To sám Charles Leclerc s chválou svých letošních výkonů spíše šetří, a chce se zaměřovat na to, jak dostat z auta ještě více výkonu.

„Samozřejmě, se začátkem sezóny jsem docela spokojený. S týmem se mi dobře pracuje a příprava na první závody byla velmi dobrá, takže se celkově cítím dobře.“

„Víc toho ale určitě ještě přijde. Věc, ze které mám radost není ve skutečnost výkon, ale zjištění, kde přesně je potřeba zapracovat, a v čem se potřebuji zlepšit, abychom z auta dostali ještě větší výkon.“

„Zda to bude nebo nebude stačit na výhru v mistrovství světa netuším. Sezóna je teprve na začátku, ale řekněme, že je to velmi dobrý začátek.“

„Jak už jsem mnohokrát řekl, myslím, že teď bude klíčový vývoj a my jako jezdci musíme týmu pomoci tím nejlepším možným způsobem, aby si tuto konkurenceschopnost udržel.“