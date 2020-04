Binotto je rád, že se Leclerc účastní virtuálních závodů. Je to podle něj důležité

„Leclerc si to užil… esport,“ řekl Binotto pro Sky Sports F1. „Myslím, že pro něj bylo důležité se vrátit do kokpitu. Chyběl mu kokpit, závodění a emoce.“

„Myslím, že to byla skvělá událost, hodně nadšení, dobrá zpětná vazba. Lidé byli pozitivní, to bylo dobré a bylo pozitivní, že Charles startoval z pole position a skončil první. Je to něco, co hledal a užil si to.“

„Sport je pro lidi vášeň, je to vášeň pro fanoušky. U esportu a virtuálního závodu jsme to měli s Charlesem. Byla to nakonec jen hodina, ale pořád hodina rozptýlení, hodina, která je důležitá, dokonce i pro lidi, aby viděli něco jiného.“

Továrna Ferrari i dalších týmů je uzavřená po dobu pěti týdnů. Komunikace ale probíhá.

„Jsem v kontaktu s oběma jezdci. Možná to není každý den, ale občas se ujistím, že je vše v pořádku.“

„Musí dodržovat zákony svých zemí, ale trénují, snaží se udržovat v kondici a to nejen fyzické ale i duševní. Až se vrátíme do normálního stavu, budou připraveni.“

Foto: Getty Images / Charles Coates