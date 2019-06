Binotto je frustrovaný kvůli podlaze. Nebyl to dobrý víkend, říká

Charles Leclerc sice dovezl vůz na třetím místě kousek za Bottasem, ale Ferrari není z víkendu nadšené.

„Očekávali jsme, že to bude na Paul Ricardu náročný závodní víkend,“ řekl Binotto po závodě. „Říkali jsme si, že je to okruh, který by v některých ohledech mohl být velmi podobný Barceloně, a pokud se podíváte na loňský rok, byli jsme na tom na Ricardu stejně špatně jako v Barceloně.“

„Myslím, že v tomto ohledu jsme se trochu zlepšili, ještě ne dostatečně, ale neočekávali jsme, že tady uzavřeme ztrátu.“

Ferrari přivezlo do Francie nové díly. Binotto už po pátku přiznal, že některé musel tým sundat, protože nefungovaly. Na voze zůstalo nové přední křídlo, zadní křídlo a brzdové kanálky.

„Přivezli jsme nějaké upgrady. Některé fungují dobře, jiné ne. Po pátečním tréninku jsme odstranili z aut podlahu. Je vždy škoda, když něco nefunguje, takže v tomto ohledu máme nějaké domácí úkoly.“

Podle Binotta se nejednalo o pozitivní víkend, ale nebylo to ani tak špatné, jak tým původně očekával.

„Nemyslím si, že máme všechny odpovědi z tohoto víkendu, protože když podlaha nefunguje správně, znamená to, že nemáte všechny odpovědi. Budeme na tom nadále pracovat.“

Do Rakouska přiveze Ferrari další nové díly a bude snažit dál pracovat na pochopení a zlepšení SF90.

„Hledáme více přítlaku na úkor rychlosti. Domnívám se, že auto nebude příliš efektivní, ale poskytne více přítlaku, aby pneumatiky fungovaly. To je směr, kterým jdeme.“

„V sobotu jsme opět viděli, jak těžké je přinutit pneumatiky, aby fungovaly. To je něco, na co se zaměřujeme.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson