Binotto jako kůl v plotě? Vítězný tým podle Bergera potřebuje řídicí skupinu

11:16 | Na Red Bull Ringu prší. Pokud by dnes kvalifikace nebyla možná, existují tři scénáře: 1) Kvalifikace by se jela v neděli dopoledne (pravděpodobné, má být hezky), 2) Vzaly by se výsledky třetího tréninku (pokud bude), 3) vzaly by se výsledky druhého tréninku.

11:07 | Závod formule 3 kvůli dešti skončil předčasně...

10:02 | Na Red Bull Ringu začíná pršet.

19:47 | Za uplynulých 7 dní provedla F1 celkem 4 566 testů na COVID-19. Všechny negativní.