Binotto: Formule 1 nikdy nebyla vyrovnanější

Italská stáj vstupovala do sezóny 2019 s velkými nadějemi na zisk titulu mezi jezdci i týmy. Loňskému ročníku však nakonec dominoval Mercedes, který získal 739 bodů, zatímco druhé Ferrari 504. Mercedes díky mistrovi světa Lewisi Hamiltonovi a jeho týmovému kolegovi Valtterimu Bottasovi vyhrál patnáct závodů, zatímco Ferrari jen tři.

Nejlepší pilot Ferrari Charles Leclerc obsadil v konečném pořadí až čtvrté místo, když kromě obou jezdců Mercedesu jej porazil také vítěz tří velkých cen Max Verstappen z Red Bullu.

„Konkurence ve formuli 1 podle mého názoru nikdy nebyla tak silná, jako nyní. Jako tým máme vše, abychom dosáhli úspěchu. Formule 1 je složitý stroj. Není to jen o vytvoření motoru s výkonem 1000 koní, ale také o tom být rychlejší a chytřejší než váš soupeř,“ říká Binotto pro oficiální magazín Ferrari.

„V tomto sportu ale nejsou žádné jistoty. Abychom tedy v roce 2020 získali titul, musíme pracovat ještě tvrději a využít naši velkou výhodu značky, stejně jako našich neuvěřitelných fanoušků.“

Binotto se do role šéfa týmu Ferrari dostal v lednu loňského roku, když nahradil Maurizia Arrivabeneho. Zatímco někteří jeho jmenování vítali, jiní se ptali, zda je správným mužem na této pozici. Kromě problémů s aerodynamikou vozu však muselo Ferrari v průběhu loňského roku řešit také vztahy svých jezdců, které vyvrcholily vzájemnou kolizí v Brazílii.

Nyní musí Binotto zajistit, že letos nedojde ke zhoršení vzájemných vztahů.

„Každý šéf týmu to dělá svým vlastním způsobem. Na základě mých zkušeností z pozice inženýra jsem přesvědčen, že nejlépe funguje důsledný přístup. Individuální vztahy s lidmi jsou velmi důležité. Opravdu se o ně musíte starat, lidé jsou základem každé úspěšné organizace,“ říká.

„Když se teď podíváte na oba jezdce, na to, jak se chovají, funguje to dobře. Jezdecká dvojice je dobrá. Samozřejmě jsou tu rozdíly z pohledu jezdeckého stylu nebo zkušeností, ale to je naše výhoda,“ uzavírá.

