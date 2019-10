Binotto dokáže být tvrdý, když je potřeba, říká Leclerc

„Je to klidný člověk, což je důležité v prostředí, jako je formule 1,“ řekl Charles Leclerc pro SpeedWeek.

„Ale dokáže být tvrdý, pokud to musí být. Myslím, že je to něco, co musíte jako šéf udělat.“

„Ve formuli 1 jste vždy vzrušení, všechno je tak rychlé, proto je důležité mít u sebe osobu, na kterou se můžete spolehnout a která je klidná.“

Situace u Ferrari letos není jednoduchá. Tým musí ukočírovat dva silné jezdce. V historii F1 se to občas týmům nepovedlo.

„Neradi vidíme napětí. Nikomu v týmu se to nelíbí a nepotřebujete ho v týmu, takže Mattia musí být v tuto chvíli tvrdý.“

Leclerc letos udělal několik chyb, za které zaplatil poměrně velkou cenu. Šlo o nehodu v prostřední části kvalifikace v Baku nebo o nehodu v závodě v Německu. Monačan oceňuje Binottův přístup v podobných situacích.

„Ví, že jsem na sebe velmi tvrdý, a tak se tomu přizpůsobil v době, kdy by to mohlo být tvrdší. Chtěl být tvrdší, ale viděl, jak mě to vzalo a zkusil mi pomoci vstát.“

Foto: Getty Images/ Charles Coates