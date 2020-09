Binotto cítí podporu vedení, ale přiznává i chybu

„Upřímně, nikdy jsem se necítil v ohrožení, protože vím, že mám podporu svých šéfů, ale ptal jsem se sám sebe, přemýšlel jsem o tom, zda bych mohl být vhodný pro roli ředitele týmu,“ uvedl Binotto pro Corriere della Sera.

Ferrari nedávno provedlo drobné změny ve své struktuře. Mattia Binotto přiznal, že k tomu mohlo dojít dříve.

„Mohl jsem v některých oblastech obstát lépe. Například technická reorganizace mohla být provedena dříve, ale myslím si, že mých 25 let ve formuli 1 a znalost této společnosti jsou klíčové prvky, abych tuto profesi dělal dobře.“

Binotto odmítl, že by na čele Ferrari neměl podporu. „Je to jedna z nejhorších věcí, které slýchávám. Mohu vás ujistit, že nejsem sám. Mluvím několikrát denně s Louisem Camillerim a pravidelně s prezidentem Johnem Elkannem. Dostávám jeho rady, jeho styl vedení se určitě liší od toho, na co jsme byli zvyklí v minulosti, ale nejsem sám.“

„Restrukturalizovali jsme technické oddělení. Není to dlouho, co se tak stalo,“ uvedl Binotto na tiskové konferenci v Monze.

„Myslím, že vidět výsledky organizace obvykle nějakou dobu trvá. Cítím, že se lidé cítí zodpovědní, chápou naléhavost naší situace, tvrdě pracují, jsou odhodláni a sjednoceni v cestě ke zlepšení auta a naší konkurenceschopnosti.“

Na trhu by měl být brzy velmi atraktivní volný hráč. U Mercedesu skončil šéf motorářů Andy Cowell. Mohl by zamířit do Maranella?

„Pokud jde o nové lidi, kteří se v budoucnu připojí k Ferrari, myslím si, že v F1 nikdy nebudete spokojeni. Pokud existuje někdo, kdo může týmu přinést přidanou hodnotu, je naší odpovědností jej hledat a případně to udělat.“

„Pokud vím, pracuje stále ještě s Mercedesem. Ve F1 jsou určitě skvělá jména. Připojí se někdo velmi brzy k Ferrari? Není tomu tak.“

Vettel může být rychlý jako Leclerc

Sebastian Vettel vloni na Leclerca ztrácel a letos je rozdíl ještě větší.

„Charles je v tuto chvíli velmi rychlý a když se srovnáváte s tak rychlým jezdcem, není to nikdy snadné, i když jste čtyřnásobný mistr světa.“

„Myslím, že Seb trochu bojuje se stabilitou při brzdění. Není si příliš jistý s vozem. Rozhodně je na nás, abychom mu pomohli.“

„Víme, že dokáže být velmi rychlý, víme, že může být stejně rychlý jako Charles, ale v tuto chvíli, když se podíváme zpět na poslední závody, tak někdy jel dobře a dokázal jet tak rychle, jak jen mohl, ale někdy tomu tak nebylo.“

Podle Binotta nejde o nic konkrétního. Jde jen o nalezení důvěry v auto.

„Myslím, že Charles je skvělý řidič, to nepochybně všichni víme. Je to fantastický talent. Je velmi rychlý, je schopen bojovat, bránit pozici, předjíždět a myslím, že když je na trati, je určitě fantastický. Je stále velmi mladý a stále potřebuje získat zkušenosti a musí se rozvíjet jako muž, jako člověk, jako lídr.“