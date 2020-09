Binotto cílí na rok 2022, chce napodobit éru Schumachera

Mattia Binotto pracuje pro Ferrari od roku 1995, takže zažil v Maranellu různé okamžiky a to včetně zlaté éry pod vedením Todta, Brawna a Schumachera.

„Byl jsem privilegovaný člověk. Měl jsem tu čest vidět začátek nového století s Jeanem Todtem, Rossem, Michaelem Schumacherem a všemi jezdci a vítězstvími, která jsme měli,“ řekl Binotto pro web F1. „Myslím, že to pro mou kariéru bylo důležité, protože jsem se v té době hodně naučil.“

„Dozvěděl jsem se o mentalitě, kterou potřebujete k vítězství. Naučil jsem se, jak se musíte pokusit sestavit tým, a teď to zkusím duplikovat.“

„To, co jsem za těch 25 let viděl, je, že vždy existují okamžiky, které mohou být velmi obtížné. Když procházíte těmito časy, je důležité zůstat trpělivý, ale stále odhodlaný, rozhodný a zlepšovat se. Ve formuli 1 nikdy nemůžete být spokojeni sami se sebou, vždy se jedná o neustálé zlepšování a myslím, že neexistuje ani jedno řešení nebo kouzelná hůlka. Je důležité se snažit postupovat krok za krokem a myslím si, že cíle by měly být velmi náročné.“

„To, co hledáme, není jediné vítězství, ale pokusit se v konečné fázi vytvořit pevné základy pro nový cyklus. Víme, že to bude nějakou dobu trvat ... je to dlouhá cesta. V tuto chvíli máme problémy, to je jasné. Ale myslím si, že když se podíváte zpět do historie Ferrari, vždy tu byly těžké chvíle, ale vždy jsme se nějakým způsobem vrátili. To je to, o co se snažíme.“

„Jak dlouho nám bude trvat, než se vrátíme? Je zřejmé, že se nyní nacházíme v obtížné situaci kvůli pravidlům. Mnoho komponent je zmrazeno, jsme omezeni v činnostech, které můžeme dělat v aerodynamickém tunelu nebo při simulacích, takže si myslím, že rok 2020 je určitě velmi obtížný. Doufám, že v roce 2021 dokážeme mít lepší výsledky, než jaké máme dnes. Ale myslím, že rok 2022 bude naší největší příležitostí.“