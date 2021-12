Binotto chce přes zimu se Sainzem probrat jeho budoucnost

Sainz u Ferrari nahradil Sebastiana Vettela, který odešel do Astonu Martin. Španěl po příchodu z McLarenu zaznamenal svou nejlepší sezónu ve F1. Čtyřikrát se dostal na stupně vítězů a v celkovém hodnocení skončil na páté pozici. Porazil i týmového kolegu Charlese Leclerca.

„Myslím, že Carlos má za sebou skvělý rok. Když jsme před rokem podepisovali smlouvu, říkali jsme, že zimní přestávka, tato zimní přestávka, je správný čas si sednout a zhodnotit sezónu. To během zimy rozhodně uděláme,“ řekl Binotto o Sainzovi, kterému u Ferrari běží dvouletá smlouva.

„Určitě proběhne i zhodnocení samotné sezóny a začneme mluvit o tom, jaká může být naše budoucnost.“

Na Binotta Sainzův výkon v jeho první sezóně u Ferrari zapůsobil. Spolu s Charlesem Leclercem podle něj vytvořili nejlepší jezdeckou sestavu ve startovním poli.

„Když jsme podepsali s Carlosem, cílem bylo mít dva dobré jezdce, kteří jezdí vyrovnaně a jsou schopni získat body pro tým,“ řekl Binotto.

„Myslím, že to se nám tuto sezónu povedlo. Na oba jsem velmi hrdý. Jak často říkám, máme nejlepší jezdeckou sestavu ve formuli 1 a jsem velmi spokojen s tím, co Carlos tuto sezónu předvedl.

„Jelikož to byla jeho první sezóna u Ferrari, nebylo to jednoznačné. Podepsali jsme s ním, protože to je dobrý závodník, vyrovnaný a vždy získává dobré body. Myslím ale, že je také dobrý student. Během sezóny se zlepšil a myslím, že konec byl pro něj nejlepší částí sezóny.“