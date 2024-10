Binotto by v roli šéfa Ferrari s Hamiltonem smlouvu nepodepsal

„Ne. Ale udělal velmi dobře, že šel do Ferrari, souhlasím s jeho rozhodnutím,“ řekl Binotto pro Corriere della Sera.

Na otázku proč by Hamiltona do Ferrari nepřivedl, odpověděl: „Protože Ferrari se zaměřilo na jiné jezdce. A pokud je Leclerc talent, myslím, že právě on by měl být nějakým způsobem doveden k cíli.“

„Fred dokázal pokračovat v projektu ve znamení kontinuity, neprovedl revoluci ve strukturované a funkční organizaci. Přijal také svá vlastní rozhodnutí. Samozřejmě, že pokud Ferrari vyhraje, budu šťastný, protože tým znám a vím, kolik úsilí bylo investováno do toho, aby se dostal na určitou úroveň,“ dodal Binotto.

Binottovy komentáře naznačují, že Hamiltonův příchod by mohl potenciálně změnit rovnováhu v týmu a zastínit Leclercovu roli vedoucího jezdce Ferrari. Monačan ale před pár dny řekl, že se na Hamiltona u Ferrari těší.

„Vždy jsem věděl o jednáních mezi Lewisem a Ferrari, věděl jsem, že tato možnost existuje, vše bylo velmi transparentní a já jsem byl první, kdo řekl, že mít týmového kolegu takových kvalit by pro mě bylo motivující,“ řekl Leclerc.