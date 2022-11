Binotto by mohl zamířit k Audi, říká Turrini. Možnosti Ferrari zmenšují problémy Juventusu

Se začátkem oslav Nového roku bude Ferrari nejspíše bez šéfa. Mattia Binotto rezignuje k 31. prosinci a jeho nástupce vybere tým až po Novém roce.

Mattia Binotto rezignoval k 31. prosinci letošnímu roku. S informací o jeho konci přišel už před dvěma týdny novinář Leo Turrini, který má v Maranellu tradičně dobré kontakty. Ferrari spekulace bagatelizovalo. „V souvislosti se spekulacemi, které se objevily v některých médiích ohledně pozice šéfa týmu Mattii Binota, Ferrari prohlašuje, že se jedná o zcela nepodložené fámy.“

Jenomže až tak nepodložené fámy to nebyly. Ferrari včera potvrdilo, že Binotto končí.

Největším akcionářem Ferrari je společnost Exor vlivné italské rodiny Agnelliů. Většinový podíl ve Ferrari koupili ještě za života Enza Ferrariho prostřednictvím automobilky FIAT. Před pár lety došlo k oddělení obou firem a Ferrari vstoupilo na burzu.

Rodina Agnelliů vlastní také fotbalový Juventus, jehož vedení nyní podalo rezignaci – dočasně zůstává jen bývalý šéf Ferrari Maurizio Arrivabene.

Jako olej a oheň

„Binotto byl jako šéf závodního oddělení Marchionneho dědictvím,“ uvedl Turrini pro Calciomercato.

„Zesnulý Sergio neměl o Arrivabenem valné mínění a rozhodl se tak, jak se rozhodl. John Elkann si však Binotta nikdy neoblíbil. Byli jako voda a olej. A všichni to věděli.“

Podle Turriniho má Binotto své chyby – například podléhá deziluzím o své všemocnosti.

„Mattia by se měl například méně objevovat a lépe vystupovat v médiích. Nikdy však neměl podporu svého prezidenta, pokud jde o velké otázky. Slyšeli jste někdy od Elkanna něco o rozpočtovém stropu Red Bullu nebo o pravidlech, které jdou na ruku Mercedesu? Nikdy nic, nula.“

Binotto by mohl zamířit k Audi

„Ferrari je bez lídra, nový šéf týmu přijde v lednu. Pokud jde o Binotta, toho za chvíli najdeme ve službách konkurence. Vím, že jedná s Audi, které vstoupí do F1 v roce 2026. A nevíme, kdo převezme vedení v Maranellu.“

Připomeňme, že Binotto je původně motorář a to více než zkušený. Audi už vyvíjí svůj motor a člověk, který má zkušenosti z F1 se bude určitě hodit.

Ohledně Binottova nástupce se nejvíce skloňuje jméno Frédérica Vasseura. „Je to Francouz, stejně jako legendární Jean Todt, ale mají jen společný cestovní pas. To je vše.“

„Všichni víme, že Arrivabene by rád dokráčel zpět do Ferrari, aby oslavil svou velkou pomstu, kdy byl vyhozen, aby uvolnil místo Binottovi. Ale jak to udělat?“

Mezi Juventusem a Maranellem

„Podívejte, už léta tady tvrdím, že Andrea Agnelli by se skvěle hodil na post prezidenta Ferrari. Má vášeň, pro rudé pracoval už jako kluk, s Juventusem toho hodně vyhrál. Ale...“

Oním „ale“, které Turrini zmiňuje, jsou právě problémy Juventusu. „Je tady ten nepěkný příběh ohledně burzy a financí. Ferrari je rovněž na burze. Jak můžete přesunout Andreu Agnelliho do Maranella? Nebo přivést zpět Maurizia Arrivabeneho?“