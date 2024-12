Bin Sulajim neodmítá myšlenku stálých stewardů. FIA na ně prý ale nemá peníze

Několik posledních let se diskutuje o možnosti, že by na závodech byli stálí stewardi. Prezident FIA není proti, ale federace na to podle něj nemá peníze.

„Mám pocit – je to můj osobní názor, neříkám to jménem jezdců, že jsme v tomto sportu dospěli do bodu, kdy potřebujeme profesionální stewardy na plný úvazek, kteří budou mít skutečný plat,“ řekl ředitel asociace jezdců George Russell.

Sportovní komisaři se dnes každý závod mění a je to v podstatě dobrovolnická práce. V tomto ohledu se liší od dalších činovníků FIA, jako je třeba ředitel závodu nebo řidič safety caru. Jsou to ale právě stewardi (sportovní komisaři), kteří udělují tresty. Už delší dobu se proto diskutuje o možnosti, že by byli stewardi stále stejní – nebo minimálně část z nich. Zlepšilo by to konzistenci.

Muhammad bin Sulajim pro Autosport řekl, že s tím nemá problém. Na profesionální stewardy ale podle něj nemá FIA peníze. Nezapomenul si přitom rýpnout do jezdců.

„Jsou to velmi pěkná slova,“ řekl bin Sulajim. „Ale když se řekne profesionální, a oni chtějí profesionální (stewardy), nechtějí za to platit. To je zřejmé. A pak říkají: ‚Kam dáváte peníze? Proč to neděláme?‘“

Bin Sulajim zjevně narážel na nedávný dopis asociace jezdců GPDA, v němž se řešilo i to, kam směřují peníze z pokut.

Z dopisu GPDA „(...) V posledních třech letech jsme žádali prezidenta FIA, aby nám sdělil podrobnosti a strategii, jak jsou pokuty FIA přidělovány a kam jsou tyto prostředky vynakládány. Vyjádřili jsme také své znepokojení nad negativním obrazem, který finanční pokuty přináší tomuto sportu. Znovu vyzýváme prezidenta FIA k finanční transparentnosti a k přímému a otevřenému dialogu s námi. Všechny zúčastněné strany (FIA, F1, týmy a GPDA) musí společně rozhodovat o tom, jak a kde se peníze utratí ve prospěch našeho sportu.“ Celé znění dopisu najdete v dřívějším článku.

„Ale já neříkám: ‚Aha, promiňte, a co vy?‘. Jezdci dostávají přes 100 milionů dolarů. Ptám se snad já, za co je utrácejí? Ne, to je jejich věc. S penězi si děláme, co chceme. Je to naše věc. A stejně tak je to s nimi a jejich penězi. Je to jejich věc.“

„Ale já tomu někdy opravdu nerozumím. Vždy je to o FIA. ‚Proč to děláme? Proč děláme tohle?‘ Ale šel někdo za FOM?“

Podle prezidenta FIA není snadná ani „příprava“ sportovního komisaře. „Říkám to pořád dokola – stewardi nerostou na stromech. Jejich výchova vyžaduje čas. Trvá nějakou dobu, než je vyškolíte. A pak je rozvíjíte, takže máme program.“

„Chápu myšlenku, že to chtějí mít jako v Premier League, kde jsou (rozhodčí) placeni. Ale my na to nemáme peníze.“

Otázku financování stálých sportovních komisařů uznávají i vedoucí představitelé sportu a jeden z šéfů týmů naznačil, že možná nastal čas přehodnotit komerční realitu.

„V konečném důsledku je to odpovědnost FIA,“ řekl nejmenovaný šéf pro Autosport.„Vypadá to jako oblast, na které by měly pracovat FOM a FIA. Pokud FOM vypíše šek pro FIA, ale v rozsahu práce je uvedeno ‚stevardi na částečný úvazek‘ a F1 chce něco jiného, pak je to jinak a je to nová cena.“