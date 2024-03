Bez slepého střeva a sedačky. Vítězové a poražení po GP Austrálie 2024

Double Ferrari i Mercedesu. I když u Mercedesu to bylo trochu jiný double, než jaký by si Toto Wolff představoval.



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Carlos Sainz, Charles Leclerc a Lando Norris. Nejrychlejší zastávku v boxech měl Red Bull, který přezul Péreze za 2,10 sekundy.

Carlos Sainz a Ferrari 21 posledních závodů vyhráli jen dva jezdci – Max Verstappen a Carlos Sainz. Šestnáct dnů po operaci a bez smlouvy pro příští rok ukončil Sainz další sérii Verstappena. Velký příběh a velmi důležitý počin pro Sainze. Verstappen potažmo Red Bullu mu samozřejmě pomohli. Hodně se mluví o tom, zda by Sainz vyhrál, pokud by Verstappenovi neselhala brzda. Pérez si myslí že ano, naznačil to i Sainz. Ferrari mělo po celý víkend velmi dobré tempo a to i v závodě. V kvalifikaci sice Sainz na Verstappena ztratil poměrně hodně, ale mohl si za to sám – v 9. a 10. zatáčce podle telemetrie a odhadů ztratil 4 desetiny. Pokud by měl Verstappen problémy až po pár kolech, věděli bychom více. Ale na tom už dnes až tak nezáleží. Sainz je aktuálně bez sedačky, ale vsadili bychom se, že ho příští rok ve F1 uvidíme. Kde? Pokud se nestane něco mimořádného, jsou ve hře tři možnosti – Audi, Mercedes a Red Bull. Teoreticky může být volno u Astonu, pokud by Alonso odešel k Mercedesu nebo Red Bullu. Audi je určitě zajímavý projekt, ale nikdo neví, kdy budou bojovat vpředu. Red Bull má dnes nejlepší auto, ale je tam Verstappen a od roku 2026 si bude vyrábět pohonné jednotky sám. Na druhou stranu vidět srovnání Verstappena a Sainze by mohlo být zajímavé. Mercedes na tom není dobře, ale Russell je asi „hratelnější". Mercedes je také zkušený výrobce pohonných jednotek. Pochválit je potřeba za výkon v Austrálii celé Ferrari. Tým získal maximální počet bodů. Dobré byly strategie i zastávky v boxech – všechny byly hodně pod 3 sekundy.

McLaren Jezdci McLarenu dojeli hned za soupeři z Ferrari. Bylo to maximum? Těžko říct. McLaren v podstatě pustil Leclerca před sebe, když Norrise povolal do boxů později než Leclerca. Na druhou stranu Monačan zajel mechanikům opravdu brzo – už po 9 kolech na střední směsi, takže se nedá říct, že by McLaren něco podcenil. Ztráta na Leclerca v cíli pak byla 3,5 sekundy a na Sainze necelých 6 sekund. Pro McLaren to byl nejlepší letošní výsledek. Potvrdil roli třetího nejlepšího týmu, ale současně také to, že dostat se na pódium bude bez problémů někoho z Red Bullu a Ferrari ne nemožné ale určitě těžké.

Júki Cunoda Júki Cunoda předvedl jeden z nejlepších výkonů své kariéry. V závodě nic nepokazil, odjel závod s podobnou strategií jako Leclerc. Samozřejmě mu hodně pomohli soupeři – odstoupení Verstappena, nehoda Russella a po závodě také penalizace Alonsa. Štěstí ale musíte jít naproti a Cunoda mu šel už v kvalifikaci, kde skončil osmý – jen pár setin za Russellem a dvě desetiny za Piastrim. Tohle je pro jezdce z druhé pětky naprosto zásadní – dobrý výkon v kvalifikaci, konzistentní a bezchybný výkon v závodě. A pak čekat, co se stane vpředu. Cunoda získal šest bodů, které mají pro tým RB cenu zlata.

Haas Pro Haas platí totéž, co pro Cunodu. Na rozdíl od Cunody (aniž bychom chtěli jeho výkon zlehčovat), si ale museli výsledek více vybojovat. Samozřejmě také jim pomohlo odstoupení soupeřů nebo problémy Bottase v boxech (byl před nimi). Magnussen se pak ve 45. kole dostal před Albona na důležité 11. místo. Za něj sice body nejsou, ale pokud se stane něco vpředu... a ono stalo. Po nehodě Russella se Magnussen posunul na body. Hülkenberg dojel před ním, takže bodovali oba jezdci. Haas je největším překvapením sezóny. Před jejím začátkem i přímo nový šéf týmu očekával, že na tom nebudou dobře. Nakonec ale bojují o první místo ve druhé pětce. Velmi dobře pracují s pneumatikami, kde je to ve srovnání s loňským rokem jako den a noc. Hülkenberg dokonce poprvé stavěl mezi posledními. Haas odebírá velké množství dílů od Ferrari, takže občas platí, že pokud se daří Ferrari, daří se také Haasu.

Max Verstappen a Red Bull Verstappena hned na startu zradila zaseknutá pravá zadní brzda a po pár desítkách kilometrů pro něj závod skončil. Zatím to ale nevypadá, že by šlo o velkou komplikaci v cestě za dalším titulem. Každým dokončeným závodem jste blíže k odstoupení. Jednou to přijít muselo a přišlo to po dvou letech – opět v Austrálii. Sergio Pérez nedokázal Verstappena „zastoupit", když dojel až pátý. Měl sice penalizaci, ale s letošním vozem by se měl být schopen dostat ze šestého místa na pódium. Christian Horner však prozradil, že po souboji s Alonsem měl poškozený vůz. Důsledky pro časy na kolo nemůžeme posoudit...

Mercedes Ani jeden vůz Mercedesu závod nedokončil. Samo o sobě je to samozřejmě špatný výsledek, ale ještě horší je v kontextu sezóny. Mercedesu se nedaří. V kvalifikaci se Hamilton nedostal ani do třetí části kvalifikace. V závodě odstoupil a Russell bojoval o šesté místo. Nebýt odstoupení Verstappena, bojoval by jen o sedmou pozici. Mercedes v Melbourne potvrdil, že má v lepším případě čtvrté nejrychlejší auto. Uvidíme, zda dokáže v nejbližších závodech vyřešit své problémy nebo se to s nimi takto potáhne až do konce roku. Často slyšíme u Verstappena, zda ho vůbec baví stále vyhrávat. Hamilton ale ukazuje, že vše může velmi rychle skončit. Napadlo by někoho v Džiddě v roce 2021, že je to dost možná poslední vítězství Hamiltona v Mercedesu?

Sauber Sauber má v každém závodě problémy se zastávkou v boxech. V Melbourne dost možná připravily Bottase o body, protože než zajel k mechanikům, byl před jezdci Haasu. Čou se kvalifikoval až poslední a startoval z boxů. S ohledem na vyrovnanou formu ve středu pole a „DRS vláček" se mu nedařilo postupovat vpřed. Pak si i on postál u mechaniků déle, než je zdrávo... ale kvůli převodovce.

Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo měl bojovat o sedačku u Red Bullu. Místo toho bojuje o to, aby dokončil letošní sezónu. Jeho výhodou je poměrně silná marketingová hodnota, v opačném případě by bylo ostří Helmutova meče mnohem ostřejší. Ale kdo ví... The Herald (Nový Zéland) už vidí zpět v kokpitu Liama Lawsona. Ricciardo prý dostal od Marka ultimátům dvou závodů... Víme, a Ricciardo to ví určitě také, že Marko nemá problém vyměnit jezdce uprostřed sezóny. Ricciardo startoval z konce pole poté, co se nedostal z Q1, kde mu byl smazán čas kvůli traťovým limitům v páté zatáčce. Za celou kvalifikaci mimochodem smazali čas jen jemu a Albonovi. V závodě pak Ricciardo porazil jen Gaslyho. Jezdci Sauberu měli problémy v boxech a Ocon musel do boxů i potřetí poté, co mu v brzdovém kanálku uvízla folie z helmy.

Williams Logan Sargeant se narodil v roce 2000. Ve stejném roce měl premiéru americký film Hele vole, kde mám káru? Pro Sargeanta skončil závod po druhém tréninku, kdy musel přenechat svoje šasi Albonovi, který v prvním tréninku boural. Z pohledu týmu asi logická volba. Albon měl větší šanci bodovat. Nakonec ho ale překonal Magnussen a Albon tak dojel mimo body. Atmosféře v týmu a motivaci Sargeanta to nepomůže. Zvláště když ani v Japonsku nebude k dispozici náhradní šasi. Williams argumentuje agresivním vývojem a změnami uvnitř týmu. Je ale ostuda nemít ve třetím závodě náhradní šasi.

