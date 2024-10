Bez šance bojovat o výhry? Budu se muset adaptovat, přiznává Sainz před přestupem do Williamsu

Carlos Sainz po letošní sezoně přestoupí do Williamsu, který na vítězství v závodě F1 čeká dlouhých 12 let.

V posledních třech sezonách dokázal Carlos Sainz s Ferrari vybojovat vždy jedno vítězství a pokaždé k tomu přidal i několik dalších pódiových umístění.

Jen těžko si však lze v tuto chvíli představit, že by na podobné výsledky mohl navázat i v roce 2025, kdy odstartuje své angažmá u Williamsu, pro který v současné době bývá úspěchem každé umístění v top 10.

Španěl je ale podle svých slov na tuto novou výzvu zcela připraven.

„Jde o něco, na co se budu muset adaptovat. Jde ale o pozici, ve které jsem byl v prvních sedmi z celkových deseti sezon, co jsem F1,“ prohlásil Sainz v rozhovoru pro španělský deník AS, čímž připomněl časy, kdy postupně závodil pro týmu Scuderia Toro Rosso (dnes RB), Renault (Alpine) a McLaren.

„Takový už je ale život jezdce F1. Můžete se zeptat spousty dalších jezdců. Nic vám negarantuje, že budete bojovat o vítězství,“ poukázal rodák z Madridu.

„Mým úkolem ve Williamsu bude pokusit se o totéž, co se mi podařilo u Ferrari či u McLarenu. Chci posouvat tým dopředu. Mám zkušenosti, energii a jsem stále dost mladý na to, abych pomohl týmu na cestě vpřed. Jde o něco, co mi šlo, takže bych to rád opět považoval za můj cíl,“ dodal 30letý Sainz.