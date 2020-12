Bez Russella a jeho zkušeností to bylo obtížné, zní z Williamsu

Lewis Hamilton byl mezi dvěma bahrajnskými závody pozitivně testován na koronavirus a Mercedes při hledání náhradníka ukázal prstem na svého jezdce George Russella. Britský chráněnec Mercedesu si získává ostruhy u stáje Williams.

Pro tu ovšem byla nepřítomnost dvaadvacetiletého šampiona formule 2 v Sachíru nepříjemná. Po boku Nicholase Latifiho, který dokončuje svoji nováčkovskou sezonu, do velké ceny na kratší verzi bahrajnského okruhu zasáhl Jack Aitken, pro kterého to byl vůbec první závod ve formuli 1.

Podle výkonnostního šéfa Williamsu Dava Robsona byla Russellova absence u týmu znát, protože talentovaný pilot za necelé dva roky nasbíral řadu cenných zkušeností, které dokáže ve formě zpětné vazby předávat inženýrům.

„Není pochyb o tom, že nám George chyběl. Nejen kvůli jeho rychlosti, ale také pro jeho vůdčí schopnosti a péči o pneumatiky,“ vysvětloval Robson v rozhovoru pro Autosport.

„Takže lehké to určitě nebylo. Hodnota jeho zkušenostní je enormní a nepochybně to celé bylo trochu složitější, než by jinak mohlo být. Na stranu druhou, abych byl férový k Latifimu a Aitkenovi, oba dva odvedli dobrou práci.“

Mercedes mohl jako náhradu za Hamiltona zvolit i Stoffela Vandoorna, který do Bahrajnu přicestoval z testů formule E ve Valencii a u německé stáje zastává roli rezervního pilota. Russell však mohl dostat přednost také proto, že Mercedes chtěl, aby člen jeho juniorky získal další zkušenosti s černým „stříbrným šípem“.

S novými zkušenostmi může Russell do budoucna pomoci sobě, ale i Williamsu, kam se s největší pravděpodobností opět vrátí. Robson by však Russellův přínos ve vztahu ke zlepšení výkonosti vozů Williams nepřeceňoval.

„Během několika příštích týdnů zjistíme, co nám přináší, ale obecně si myslím, že nám nemůže říct nic tak zásadního, co by náhle proměnilo naše auto v jejich.“

„Samozřejmě existují nějaké hranice v tom, co mu říkají. Tím je limitován i počet relevantních informací, které může on předat nám.“

„Každopádně to ale bude zajímavé. Získal celou řadu zkušeností s tím, jak připravují pneumatiky, jak provádějí starty do závodů. Mohl by některé z jejich nápadů přinést k nám, kde by mohly fungovat,“ věří Robson v budoucí další Russellův přínos pro Williams.