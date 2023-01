Bez konkurence přistupují u Pirelli k vývoji konzervativně, myslí si Verstappen

Italské značce Pirelli by ve formuli 1 při vývoji pneumatik prospěla konkurence, prohlásil dvojnásobný mistr světa Max Verstappen. Podle něj by zlepšení potřebovaly především pneumatiky do extrémního mokra.

Foto: Getty Images / Mark Thompson