Bez Franka bych tady nebyl, říká Bottas. Podobně mluví i další jezdci

„Franka si budu určitě pamatovat jako přítele, jako postavu, která motivovala spoustu lidí. Když jsem tam byl, celá továrna závodila pro Franka, protože to byla jeho vášeň a jeho ambice mít úspěšný tým na špici startovního pole,“ řekl Bottas v Saúdské Arábii. Fin jezdil za Williams předtím, než se přesunul k Mercedesu, kde nahradil Rosberga.

„Byl to on, kdo mi dal příležitost dostat se do formule 1, takže bez Franka a bez toho, že mi dal příležitost ukázat se, bych teď na tomto místě neseděl. Bude mi chybět, ale nebudu jediný. Byl to prostě fajn chlap, legenda, kterou všichni milovali.“

George Russell, který na konci letošní sezony opustí Williams a nahradí Bottase u Mercedesu, řekl, že Frank Williams „bude vždy legendou“.

„Vzpomínám si, že když jsem se s ním měl v roce 2018 poprvé setkat, byl jsem dost nervózní, ale abych byl upřímný, během několika sekund jste poznali, jak je srdečný a jakou má osobnost. Byl to skvělý člověk a všichni v týmu i v širší komunitě formule 1 ho měli moc rádi. V rámci formule 1 bude vždy legendou.“

„Pokaždé, když jsem byl v továrně, jsem tam na něj narazil, protože v továrně prakticky bydlel,“ řekl Nicholas Latifi. Podle Kanaďana si Frank Williams denně povídal se zaměstnanci týmu.

„I když se v posledních letech už moc neangažoval, pořád bylo cítit, jakou byl přítomností a symbolem pro všechny v týmu. Myslím, že budeme závodit především na jeho památku a za všechno, čím přispěl tomuto týmu a tomuto sportu.“

Dalším jezdcem, jehož kariéru ve F1 odstartoval Williams, je Lance Stroll, který v současnosti závodí za Aston Martin.

„Dal mi příležitost jezdit za jeho tým a byl to začátek mé cesty ve formuli 1. Vždy jsem se těšil, že se mi to podaří. Bez této příležitosti nevím, kam by moje kariéra vedla,“ řekl Stroll.

„Byl to velmi smutný den pro motorsport, pro formuli 1. Frank byl legendou tohoto sportu. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním mohl strávit nějaký čas i mimo závodní trať. Byl to skvělý člověk, měl velký smysl pro humor a byl neuvěřitelným závodníkem, vždy byl velmi soutěživý a svou vášeň pro formuli 1 si zachoval až do posledního okamžiku.“