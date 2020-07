Bez Alonsa by Renault titul nezískal, říká Symonds. Prozradil, proč Alonso vyhrál v Imole

Fernando Alonso se vrací do Renaultu. Už po třetí. Nejúspěšnější byla hned jeho první „mise“. V letech 2005 a 2006 získal s francouzskou stájí dva tituly mistra světa.

„Nemyslím si, že by Renault vyhrál tyto dva šampionáty bez Fernanda,“ řekl Pat Symonds v podcastu Beyond the grid.

„Je to o dobrém autě s dobrou spolehlivostí, dobrém týmu, dobrém motoru ... potřebujete spoustu věcí, ale mít dobrého jezdce je klíčové. Pokud máte většinu těchto prvků, vyhrajete závody, ale budete to mít těžké, pokud chcete vyhrát v šampionátu.“

„Nejlepší závod, který jsem u Fernanda viděl, bylo jeho první vítězství v Maďarsku v roce 2003. V té době byl velmi mladým jezdcem a stal se v té době nejmladším pilotem, který vyhrál závod.“

Imola 2005

Letos 1. listopadu zavítá formule 1 do Imoly. Okruh se do historie F1 zapsal smutnými událostmi ale také napínavými bitvami. Jedna taková se odehrála v roce 2005 mezi Alonsem a Schumacherem. Jezdec Renaultu nakonec dokázal udržet první místo.

„Kdyby měl v roce 2005 v Imole za sebou někoho jiného než Schumachera, byl bych si naprosto jistý, že závod nakonec vyhraje, ale s Michaelem jste si nemohli být jistí nikdy a v ničem. Byli to tehdy dva nejlepší jezdci na světě, bojovali na trati, ale Fernando vydržel.“

„Je to pilot, který umí velmi dobře bránit. Má ale také skvělou fintu. Nikdy nezajede dvě kola stejným způsobem. Existují jezdci, kteří se snadno předjíždějí, protože jsou předvídatelní, ale Fernando to není.“