Bernie a Max by to takhle nenechali, říká Marko o dominanci Mercedesu

Mercedes vyhrál všechny tituly od roku 2014 a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to letos mělo být jinak.

„Proč Mercedes tak otevřeně ukazuje svou převahu?“ ptá se Marko v rozhovoru pro Auto Motor und Sport.

„V našich dobrých letech jsme se nepokoušeli odjet každý závod tak okatě vpředu. Mosley a Bernie by nás okamžitě zpomalili, což se dost často i stalo.“

Marko se trochu mýlí, protože Max Mosley skončil v úřadu prezidenta FIA v říjnu 2009. Red Bull začal dominovat o rok později.

Christian Horner připustil, že RB16 vykazuje anomálie v aerodynamice. Byl to ale právě Auto Motor und Sport, který už po závodě na Red Bull Ringu psal, že některé části vozu se deformují, což pak vozu škodí v zatáčkách.

„Po všech vyšetřeních můžeme říct, že zakopaný pes je v aerodynamice. S průtokem vzduchu je něco v nepořádku.“ Podle Marka je jednou z příčin zmíněné ohýbání dílů, ale není to jediná příčina problémů.

„Nyní víme, co funguje a co ne,“ dodal Marko. „Z tohoto základu se budeme dále vyvíjet. Pokusíme se opravit chyby co nejrychleji. Z tohoto důvodu nepřijdou všechny nové díly na auto najednou, ale jeden po druhém, abychom zjistili, zda se tam nedostal nějaký problém.“

Marko také potvrdil, že Red Bull nechystá vlastní systém DAS, protože se nyní soustředí převážně na vyřešení svých problémů.