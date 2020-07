Berlínské finále formule E? Šest závodů, jeden okruh, tři verze

San-ja, Řím, Paříž, Soul, Jakarta, New York, Londýn. Co mají tato města společného? V každém z nich se měl na jaře letošního roku uskutečnit závod formule E a v každém z nich musel být kvůli novému typu koronaviru zrušen.

Ze sezony 2019/2020 se vinou pandemie odjelo pouze pět závodů v Rijádu (dvojitý závodní víkend), Santiagu, Mexico City a Marrákeši. V marocké metropoli se závodilo 29. února a od té doby mají jezdci a týmy nucenou dovolenou.

Pro plnohodnotné završení sezony co do počtu závodů a s co nejmenší logistickou náročností proto vedení šampionátu zorganizovalo velké berlínské finále. Na slavném bývalém letišti Tempelhof v Berlíně, které mělo původně hostit jednu ePrix, se nakonec od 5. do 13. srpna uskuteční v krátkém sledu hned šest závodů.

Závodit se bude na již zavedeném okruhu Tempelhof Airport Street Circuit (s různými úpravami se používá již od roku 2015), na klasické verzi měřící 2375 metrů se však pojede pouze dvakrát z šesti případů, konkrétně 8. a 9. srpna.

Speciality si organizátoři připravili na první dva (5. a 6. srpna) a poslední dva závody (12. a 13. srpna). V prvních dvou dnech se bude nejprve závodit v opačném směru na klasické trati a ve dvou závěrečných dnech poměří piloti síly v boji o titul na speciální konfiguraci, která bude obohacena o novou technickou pasáž v prvním sektoru (viz obrázek).

„Pouštíme se do něčeho, co ve světovém motorsportu nemá obdoby. Ilustruje to, jak rychle reagující a inovativní sérií formule E je. Je to v našem DNA,“ uvedl pro oficiální web šampionátu Frederic Espinos, sportovní ředitel formule E.

Jednou z největších výzev bude pro organizátory v Berlíně přebudování závodní trati pro provoz v opačném směru.

„Budeme muset zajistit, aby veškerá televizní technika, reklamy, bezpečnostní prvky, bariéry, obrubníky a únikové zóny fungovaly podle plánu. Vše budeme muset zvládnout během 24 hodin s omezenými zdroji,“ popisuje nelehký úkol Espinos.

Chystaná třetí verze berlínského letištního okruhu bude úplnou novinkou pro jezdce i týmy.

„Třetí trať bude více technická a tím pádem naprosto odlišná z hlediska hospodaření s energií. Týmy nebudou vědět, co očekávat,“ předpovídá sportovní ředitel elektrického šampionátu.

Sezona formule E 2019/2020 bude nakonec mít 11 závodů. Po pěti odjetých je na průběžné první pozici Portugalec António Félix da Costa, který se svým monopostem DS Techeetah dojel dvakrát druhý v Santiagu a v Mexico City a zvítězil v Marrákeši.

Jedenáct bodů na da Costu ztrácí Mitch Evans z Jaguaru, který triumfoval v Mexiku. Vyhrát závod v této sezoně dokázali rovněž Alexander Sims (Rijád 2), Maximilian Günther (Santiago) a Sam Bird (Rijád 1).