Bergerův plán na záchranu DTM? Nová kategorie GT plus

Podle informací webu motorsport.com má promotér DTM společnost ITR připravený návrh nových technických regulí GT Plus, které by ve slavném seriálu cestovních vozů začaly platit příští rok.

Šéf DTM a bývalý pilot formule 1 Gerhard Berger má v nejbližší době předložit návrh ke schválení německé motoristické asociaci (DMSB). Měl by tak učinit do 31. srpna, což je nejpozdější možný termín.

Případná změna pravidel bude potřebovat i souhlas ze strany Světové rady motorsportu FIA, protože seriál DTM má status mezinárodní série.

Nová pravidla GT Plus by měla vycházet z technických regulí FIA GT3. Vozy GT3 jsou v současnosti jednou z nejrozšířenějších platforem sportovních vozů a závodí v celé řadě mezinárodních i národních šampionátů po celém světě. Mezi nejznámější patří Intercontinental GT Challenge nebo GT World Challenge.

Vozy GT3 taktéž závodí v německém šampionátu ADAC GT Masters, který navštívil i mostecký Autodrom a pro DTM představuje konkurenci.

Pro potřeby DTM by výkonnost vozů GT3 byla zvýšena na více než 600 koní a podle nových pravidel GT Plus by také dostaly předjížděcí systém push-to-pass, kterým disponují současné vozy DTM postavené podle technických pravidel Class One. Ta má německý seriál společná s japonským šampionátem Super GT, nové automobilky však na evropské okruhy nenalákala.

Z vozů DTM by se zavedením předpisů GT Plus naopak zmizel systém DRS. Po vzoru GT3 by se do DTM ale mohl dostat balanční systém Balance of Performance (BoP).

„Je jasné, že potřebujeme rozšířit naše technická pravidla a je zjevné, že se vydáme směrem GT Plus,“ uvedl Berger pro motorsport.com.

„Vývoj tímto směrem figuroval v našich plánech ještě před oznámením odchodu Audi,“ řekl šéf šampionátu, kde po této sezoně zůstane jako tovární tým pouze BMW.

„Z mého pohledu je velmi důležité, že zachováme sprintový formát závodů a že na startovní rošt dostaneme mnoho profesionálních a nezávislých týmů s profesionálními jezdci. Několik týmů se mi už ozvalo.“

Podle plánů Gerharda Bergera bude nová éra v historii DTM založena na soukromých týmech, byť nevylučuje jejich tovární podporu.

„Automobilky vždy chtějí odhalit potenciál jakékoliv nové strategie. Důvěra automobilek byla vždy slabinou DTM, to ale neznamená, že profesionální týmy by neměly dostávat podporu od továren. Jen týmy ale nesou zodpovědnost za závazky a ekonomické a sportovní úspěchy.“

K návrhu se pozitivně vyjádřilo Audi, které sice s továrním týmem DTM po sezoně 2020 opustí, v případě zavedení nových pravidel vycházejících ze třídy GT3 ovšem připouští účast v seriálu prostřednictvím zákaznických týmů.

Gerhard Berger aktuálně o nových pravidlech vyjednává s BMW i s Audi a na otázku, zda – li šampionátu DTM přežije i do roku 2021, odpověděl: „Je to 50 na 50, s jistotou to nemohu říct.“