Berger si nemyslí, že Krack posune Aston Martin vpřed

Krack pracoval od roku 2014 jako šéf motorsportu BMW a dohlížel na jeho závodní aktivity.

Gerhard Berger nedávno pro Motorsport-Total uvedl, že na něj Krack v BMW „neudělal dojem“. Pro Autosport byl konkrétnější:

„Uvidíme, co se s tím dá dělat, ale když jsem se díval na to, co dělal v DTM, tak pod jeho vedením prostě nevidím pro Aston Martin cestu vpřed,“ řekl Berger.

„Za všechny ty roky, co tam teď jsem, nebylo BMW nikdy opravdu trvale konkurenceschopné. Vždy to bylo vidět – jeden den byli na startovním roštu na dobré pozici a nevěděli, proč tam jsou. Druhý den byli na konci startovního roštu a nevěděli, proč tam jsou.“

„Když to sledujete a vidíte to delší dobu, tak pochybujete o lidech, kteří za tím stojí, a on ten projekt vedl. A to je DTM! DTM je skvělý, ale F1 je jiná liga. Tady musíte být nejlepší z nejlepších na světě. Já to tak nevidím.“

„Omlouvám se, byl jsem trochu přímočarý, ale prostě se mě na to někdo zeptal. Je to můj názor.“