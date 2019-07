Berger, R. Schumacher a Glock nepochybují o talentu Vettela

„Sebastian neměl tlak nikdy rád,“ řekl Gerhard Berger pro Auto Bild. „Teď je pod tlakem, ale dostane se z toho. Musí udržet nervy, sešlápnout plynový pedál a nečíst tisk. Musí najít místo, kde se cítí dobře. Jsou někteří, kteří dokáží dodat výsledky, ať už se cítí pohodlně, nebo ne. A někteří jako Sebastian se musí cítit dobře.“

„Ve Ferrari se můžete cítit velmi pohodlně, ale někdy je to tam také velmi nepříjemně. Vettel je nyní v nepohodlné fázi,“ dodal.

Ralf Schumacher si naopak myslí, že velký podíl viny na současné situace Vettela, má Ferrari. „Formule 1 se stala složitější a Ferrari se propadlo,“ řekl pro Stuttgarter Zeitung.

„Auto je jednoznačně hůře říditelné, takže musí podporovat Sebastiana, když dělá chyby pod tlakem. Není to tak, že se z ničeho nic stal špatným jezdcem.“

Podle Glocka by měl Vettel možná změnit prostředí. „Možná, že ve Ferrari nejsou věci tak, jak by měly být,“ řekl Timo Glock pro Speed ​​Week. „Myslím, že kdyby se odtamtud dostal pryč, tak by mu to pomohlo. Tuto situaci jsme viděli mnohokrát ve formuli 1. Možná by mu to prospělo.“

Foto: Getty Images / Charles Coates