Berger: Pokud získá Hamilton s Ferrari titul, bude to největší událost v historii F1

Už jen přibližně měsíc zbývá do startu nové sezony formule 1. Půjde přitom o ročník, který bude hned z několika hledisek historickým.

V F1 budeme posledním rokem vídat současnou generaci monopostů, šampionát si bude připomínat 75 let od svého vzniku a zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na skutečnost, že se bude jednat o první sezonu, v níž bude Lewis Hamilton hájit barvy Ferrari.

K sedminásobnému mistru světa bude tak směřovat hodně pozornosti, jelikož očekávání od spojení Ferrari s Hamiltonem nejsou malá.

Bývalý pilot Scuderie Gerhard Berger dokonce míní, že pokud Hamilton získá s Ferrari titul, bude to podle něj nejvýznamnější moment historie F1.

„Pokud by se Hamilton stal mistrem světa ve Ferrari, byla by to z marketingového hlediska největší věc, která se kdy ve formuli 1 stala,“ uvedl Berger pro německý magazín Auto Motor und Sport.

„Myslím, že Hamilton potřebuje novou motivaci,“ řekl Berger.

„Hamiltona trápily (v posledních třech sezonách, pozn. red.) jen dva problémy – s Mercedesem vyhrával jen výjimečně , a vedle toho byl v týmu už velmi dlouho, takže mu změna prostředí jen prospěje,“ je přesvědčen bývalý rakouský závodník.

„Skončit pátý není výsledek, který by Hamiltona motivoval... Ve Ferrari bude muset znovu zatnout zuby. Pak by klidně mohl být opět v nejlepší formě,“ podotkl dále Berger, který ale připouští, že Hamilton to nebude mít se svým novým kolegou snadné.

„Myslím, že bude mít s rychlostí Leclerca problémy. Bude to velmi těsný souboj,“ dodal Berger.