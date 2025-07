Berger: Mekies je pro Red Bull dobrou volbou. Je ale otázkou, zda mu nechybí zabijácký instinkt

Red Bull Racing má od minulého týdne nové vedení, když Christiana Hornera v pozicích výkonného ředitele i šéfa závodního týmu nahradil Laurent Mekies, dosavadní boss sesterské organizace Racing Bulls.

K angažování 48letého Francouze ze strany Red Bullu se nyní vyjádřil i bývalý dlouholetý závodník F1 Gerhard Berger, který Mekiese profesně zná mj. i z doby, kdy byl v letech 2006 až 2009 spolumajitelem týmu Scuderia Toro Rosso, tedy dnešní stáje Racing Bulls.

„S Laurentem jsem jednal už dříve,“ připomněl Berger v rozhovoru pro rakouský list& Kronen Zeitung.

„Pracoval jsem s ním v Toro Rosso a dokonce i ve FIA. Je to vstřícný, milý chlapík, který má velké kvality, pokud jde o vedení lidí,“ poznamenal na adresu Mekiese desetinásobný vítěz závodu F1.

„Má dobrý (profesní) styl a formuli 1 zná velmi dobře, protože působil v různých funkcích. Zda má však i zabijácký instinkt, který je v tak velkém týmu potřeba, to se teprve uvidí. Myslím si však, že Mekies je pro Red Bull Racing dobrou volbou,“ je přesvědčen Berger.

„V tuto chvíli jde mnohem více o stabilizaci celého týmu a o to, aby se do něj Max Verstappen zase pořádně zapojil... Red Bull Racing se momentálně nachází v sestupné spirále, takže by mělo být cílem tým řádně přebudovat,“ dodal 65letý tyrolský rodák.